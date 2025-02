Lebenshaltungskosten: Welche Spartipps haben Sie?

Angekündigt hat sich so manche Beitragserhöhung, wie etwa die der Krankenkassen bereits zum Jahresende. Aber inzwischen flattern auch Bescheide mit gestiegenen Kosten herein. Mitunter sind für die Bürgerinnen und Bürger böse Überraschungen dabei. Dazu macht sich die schon länger spürbare Inflation bei den Lebensmittelpreisen im Geldbeutel bemerkbar. In unserer Umfrage in Illertissen und Vöhringen wollten wir wissen: Welche Spartipps haben Sie?

