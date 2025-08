So stellen sich Planer und Brandschützer das neue Haus für Feuerwehr und Dorfgemeinschaft vor

„Im Frühjahr 2026 wollen wir mit den Arbeiten starten“, sagt Bastian Schmitt. Sobald die Förderzusagen da seien. Dann bekommt nicht nur die Feuerwehr Roth-Berg ein neues Domizil, sondern auch die Dorfgemeinschaft. Alles in einem sozusagen. Entstehen wird diese kombinierte Form der Nutzung im leeren Bestandsgebäude einer Industrieelektronik- und Medizintechnik-Firma in

der St.-Leonhard-Straße 2 in Roth, an das noch ein Anbau für die Fahrzeughalle der Wehr integriert wird.



Die benachbarte, im Westen liegende Alte Schule aus dem Jahr 1860 mit der Feuerwehrgarage wird abgerissen. Dieses Gebäude beherbergte nicht nur die Floriansstube der Wehr, sondern wurde auch von örtlichen Vereinen genutzt. Darauf verweist Bürgermeister Sebastian Sparwasser. Und der Vorhaben noch nicht genug: „Der Platz vor der Kirche wird unabhängig geplant für die Bürgerschaft“, sagt er. Einen konkreten Entwurf gibt es noch keinen, aber: „Gewünscht ist Grün, mindestens ein Baum,

eine Sitzgelegenheit und langfristig soll der Maibaum hier seinen Standort finden“, erläutert Bastian Schmitt. Das Gotteshaus soll nach Angaben des Bürgermeisters städtebaulich in die Planungen integriert werden.

