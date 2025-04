Die Schützenkapelle Wallenhausen versprühte Lebensfreude

Ein volles Haus mit beifallfreudigem Publikum erlebte die Schützenkapelle Wallenhausen bei ihrem Frühjahrskonzert in der Stadthalle in Weißenhorn. Trotz vermeintlicher Konkurrenz durch die in Neu-Ulm auftretenden Fäaschtbänkler, wie ASM-Bezirksvorsitzender Rainer Lohner und Vorsitzender Franz-Josef Niebling von der Schützenkapelle anerkennend bemerkt haben. So gab es ebenso den Ohrwurm „Ein Leben lang“ zu hören, als Zugabe schwelgerisch intoniert von den Markmusikanten als Gäste aus Pfaffenhofen und Beuren.

