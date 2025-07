Durch welche Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm reiste Martin Luther?

Das werden die Ulmer wohl nicht gerne hören, sind sie doch mit Recht stolz auf ihr Münster, das die größte evangelische Kirche in Deutschland ist – und zudem auch den (derzeit noch) höchsten Kirchturm der Welt besitzt. Aber es hat „eine schlechte Predigtakustik“. So urteilte Martin Luther, nachdem er in diesem prachtvollen Bauwerk gepredigt hatte. Es wird angenommen, dass der Reformator auf dem Weg nach Rom 1511/12 Station in Ulm machte. Was Teil der Fragen war, die der Evangelische Verein Vöhringen kürzlich bei einem Kirchquiz stellte.

Ursula Katharina Balken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Luther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis