Rosa Rauch und Konfettiregen über Bellenbergs erstem Narrensprung 

Mit 55 Narrenzünften aus dem Stand heraus fand in Bellenberg am Rosenmontag der erste Narrensprung statt. Dabei führten die Bellenberger Lacha-Dreggler Regie und zugleich feierten sie auf den Tag genau ihr 20-jähriges Bestehen. Für ihre Zunftmeisterin Beate Studer ging damit eine närrische Vision in Erfüllung, an die am 3. März 2005 kaum zu denken gewesen war. Nun aber haben die Lacha-Dreggler mit ein paar Tausend Närrinnen, Narren und Fasnetfans Premiere gefeiert – und damit Bellenberger Geschichte geschrieben.

