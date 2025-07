Theaterpremiere in Illertissen: Als Freunde gemeinsam gegen Hass und Vorurteile

Eine mittelalterliche, durch Gewitterblitz zerborstene Burg im Mattiswald und aus dem Nebel aufsteigende Dunkelwesen: das Premierenpublikum am Freitagabend in der Schwabenbühne am Illertisser Schloss sah sich schon mal auf märchenhafte Verhältnisse eingestimmt. Gespielt wurde „Ronja Räubertochter“, von Astrid Lindgren im Jahr 1981 als letzten ihrer Kinderromane geschrieben. 34 Jugendliche – teils in Doppelbesetzungen – brachten unter Jörg Zenker eine wunderbar zu verfolgende Abenteuergeschichte mit fantastischen Elementen auf die Bühne. Die Vorstellung war ausverkauft, selbst für die weiteren Aufführungstermine gibt es keine Karten mehr.

