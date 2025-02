Neue Strecke und mehr Teilnehmer: So wird der Faschingsumzug in Altenstadt

Mehrere Neuerungen prägen den diesjährigen Altastadtr Faschingsomzug, der heuer am Sonntag, 23. Februar stattfindet. Neu ist die Umzugsstrecke, die aufgrund der zeitgleich stattfindenden Bundestagswahl komplett auf die Memminger Straße verlegt werden muss. Das Altenstadter Rathaus muss für den Urnengang frei zugänglich sein, die traditionelle Umzugsstrecke musste daher geändert werden.

Die Aufstellung zum Umzug ist auf die Illertisser Straße verlegt worden und endet von Untereichen kommend am Grenzweg. Von da an startet der Altastadtr Faschingsomzug um 14 Uhr und zieht die Memminger Straße entlang bis zur Neuen Mitte, wo der Gaudiwurm in das Narrendorf am Marktplatz einmündet und in gemeinsames Beisammensein übergeht.

Altstadt feiert bunten Faschingsumzug mit 67 Gruppen und 2300 Narren

Erfreulicherweise wird der Faschingomzug in diesem Jahr auch wieder größer, farbenprächtiger und bunter. 67 Fußgruppen, Zünfte, Guggamusiken und Faschingswagen haben sich bereits im Vorfeld zum fröhlichen Narrenspektakel angemeldet. Mitorganisator Michael Dolp teilt mit, dass insgesamt mehr als 2300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden.

Beginnen wird der närrische Tag um 10.30 Uhr mit der Narrenmesse in der Altenstadter Pfarrkirche „Zum guten Hirten“. Anschließend geht es um circa 11.30 Uhr zum Narrendorf am Marktplatz. Insgesamt sechs Altenstadter Vereine werden das Narrenvolk rund um den Marktplatz mit leckerem Essen und Getränken versorgen. Um etwa 12.30 Uhr schließt sich dann in der TSV-Halle der Zunftmeister-Empfang mit je zwei Abgesandten jedes teilnehmenden Vereins an. Hierbei lädt der TSV Altenstadt zu Kaffee und Kuchen ein.

Umzug auf der Memminger Straße in Altenstadt am 23. Februar

Danach fiebern mehr als 2300 Hästräger und Mitwirkende dem närrischen Höhepunkt entgegen. Die Aufstellung des Faschingsomzugs erfolgt ab 12 Uhr auf der Illertisser Straße bis zum Grenzweg. Der regionale Narrenruf „Arrewi – Arrewa“ wird dann zum Startzeitpunkt ab 14 Uhr durch die Straßen des Marktes Altenstadt hallen.

Traditionell stark vertreten sind die Altenstadter Narrenzünfte, die sich unter dem Dach der Altastadtr Faschingsfreunde zusammengeschlossen haben und gemeinsam die Organisation des bunten und schrillen Gaudiwurms stemmen. Vollen Einsatz zeigen hierbei die Alta‘stadt‘r Schella Vegl, Schedder-Häxa, Filzinger Grias Boale, Guggamusik BGF Altenstadt und die Unteroicher Keazalälle. Mit dabei sind zudem auch viele Närrinnen und Narren, Fußgruppen und Motivwagen aus nah und fern.

Zu sehen sind die Gardemädels des SV Steinheim, der Motivwagen des Hägar Faschingshaufa aus Biberach, die Schneppinger Nebelnixen oder auch die Los Locos Samba-Group aus Weißenhorn. Nach dem Altastadtr Faschingsomzug geht die Party mit geselligem Beisammensein für Groß und Klein im Narrendorf auf dem Marktplatz weiter. Die Memminger Straße wird im Bereich der Aufstellungs- und Umzugstrecke von 11 bis 22 Uhr gesperrt.

Umleitungen Memminger Straße gesperrt Icon Pfeilspitze nach unten Aufgrund des Faschingsumzugs wird in Altenstadt am Sonntag, 23. Februar, die Memminger Straße gesperrt. Dabei ist die Aufstellungs- und Umzugsstrecke von circa 11 bis 22 Uhr gesperrt. Die Aufstellungsfläche ist dieses Jahr ebenfalls auf der Staatsstraße 2031. Umleitungsstrecken sind eingerichtet. Umleitungen für Autos und Motorräder Icon Pfeilspitze nach unten In Fahrtrichtung Norden: Untere Illereicher Straße – Obere Illereicher Straße – Lindenfeldstraße – Dattenhausen – Holzbergstraße – Heilbachstraße – Bergenstetten – Hauptstraße – Jedesheim – Bergenstettener Straße – Bayernstraße – Illertissener Straße – Staatsstraße 2031. In Fahrtrichtung Süden: Staatsstraße 2031 Illertisser Straße – Werkstraße – Rollbahnweg – Blücherstraße – Bahnhofstraße – Schillerstraße – St 2031 Memminger Straße. Umleitung für den LKW-Verkehr ab 7,5 Tonnen Icon Pfeilspitze nach unten AS Altenstadt – Staatsstraße 2031 – Staatsstraße 2017 – Kreisstraße NU 7 – Staatsstraße 2020 – Kreisstraße NU 5 – Staatsstraße 2018 und umgekehrt.