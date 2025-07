Nürnberger Würstel, Steak und Fisch, ja kann denn Politik schöner sein? Zu einer kulinarischen Kabinettssitzung im Münchner Hofgarten hat am Dienstag ein Mann aus Senden beigetragen. Für Stefan Lehmann, 52 Jahre, Stadtrat, zertifizierter Grillmeister und langjähriger Mitarbeiter in einem Grillfachhandel, ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89281 Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Lehmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis