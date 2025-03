Für die Babenhauser Feuerwehr war 2024 ein Jahr voller Herausforderungen

3889 Personenstunden, 322 Einsätze: Bei der Hauptversammlung am Freitagabend blickte die Feuerwehr Babenhausen auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Allein das Hochwasser Anfang Juni 2024 hatte 217 Einsätze erfordert. Wie Kommandant Jürgen Gottwald berichtete, hatte man sich in den Tagen vor der Katastrophe schon auf Überschwemmungen vorbereitet: Insgesamt 18.000 Sandsäcke wurden vorsorglich befüllt. Was sich dann ereignete, sprengte allerdings jede bisherige Vorstellung.

