Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Sollte sich Bayern beim Ferienbeginn mit anderen abwechseln?

Sommerferien sind in Deutschland zwischen 1. Juli und 10. September. Sie werden von der Kultusministerkonferenz im Voraus geplant. Dabei wird auf wechselnden Beginn geachtet, um den Verkehr nicht zu überlasten. Heuer kommt Deutschland auf zehn gemeinsame Ferientage. Nach Baden-Württemberg startet Bayern traditionell als Letztes. Nun wird überlegt, mal zu tauschen. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Sollte sich Bayern mit anderen abwechseln?

