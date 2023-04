Babenhausen: Abbrucharbeiten in der Schrannenstraße haben begonnen

In der Schrannenstraße in Babenhausen haben die Abbrucharbeiten des sogenannten Remmele-Gebäudes begonnen. Das Haus muss dem Erweiterungsbau des Rathauses weichen. Vorgesehen ist an dieser Stelle unter anderem ein neuer und barrierefreier Eingang. Über einen Übergang soll das neue mit dem bisherigen Gebäude verbunden werden. Auch die Polizei, deren kleines Dienstzimmer im Rathaus nur über den gemeinsamen Haupteingang erreichbar ist, soll dann eine modernere Station erhalten. Mit separatem Zugang. (scö)