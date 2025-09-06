Umfrage in Illertissen und Senden: Wie lautet Ihre persönliche Sommerbilanz?

Hitze, Sonne, Trockenheit, aber auch Unwetter und Starkregen bestimmten heuer die Sommermonate und damit die Urlaubs- und Ferienzeit. Letztere begannen in Süddeutschland für Bayern und Baden-Württemberg mit ausgesprochen schlechtem Wetter. So fällt die Sommerbilanz 2025 des Deutschen Wetterdienstes auch entsprechend gemischt aus. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Wie lautet Ihre persönliche Sommerbilanz?
Illertissen/Senden
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden