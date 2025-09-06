Icon Menü
Sommerbilanz 2025: So erleben die Illertisser und Sendener den wechselhaften Sommer

Illertissen/Senden

Umfrage in Illertissen und Senden: Wie lautet Ihre persönliche Sommerbilanz?

Mal gab es Unwetter, dann war es heiß und trocken – der Sommer war wechselhaft. Wir haben uns umgehört, wie die Menschen die vergangenen Wochen verbracht haben.
Von Regina Langhans
    Eine Katze sucht unter einem Hochbeet Schutz vor dem Regen. Doch nicht nur Unwetter, sondern auch Hitze prägten den Sommer 2025.
    Eine Katze sucht unter einem Hochbeet Schutz vor dem Regen. Doch nicht nur Unwetter, sondern auch Hitze prägten den Sommer 2025. Foto: Uwe Anspach/dpa (Symbolbild)

    Hitze, Sonne, Trockenheit, aber auch Unwetter und Starkregen bestimmten heuer die Sommermonate und damit die Urlaubs- und Ferienzeit. Letztere begannen in Süddeutschland für Bayern und Baden-Württemberg mit ausgesprochen schlechtem Wetter. So fällt die Sommerbilanz 2025 des Deutschen Wetterdienstes auch entsprechend gemischt aus. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Wie lautet Ihre persönliche Sommerbilanz?

