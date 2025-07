Sommerzeit und Konjunkturschwäche: Arbeitslosenquote steigt auf 3,3 Prozent

Der negative Trend auf dem Arbeitsmarkt in der Region setzt sich fort. Die Arbeitslosenquote betrug im Juli 2025 im Landkreis Neu-Ulm 3,3 Prozent und lag mit 0,2 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,8 Prozent. 3573 Menschen waren dort nach Angaben der Agentur für Arbeit Donauwörth, zu deren Bezirk auch der Kreis Neu-Ulm gehört, arbeitslos gemeldet, 283 Personen mehr (8,6 Prozent) als im Juni und 569 Personen beziehungsweise 18,9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

„In den Sommermonaten steigt die Arbeitslosigkeit immer etwas an, da Schul- und Ausbildungsabschnitte sowie berufliche Bildungsmaßnahmen enden und die Betreffenden oftmals nicht unmittelbar danach eine Anschlussbeschäftigung aufnehmen können“, teilt Silke Königsberger, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Donauwörth, mit. Allerdings sei die allgemeine Konjunkturschwäche ein weiterer ausschlaggebender Faktor für die im Vergleich zu den Vorjahren etwas schlechter werdende Lage auf dem Arbeitsmarkt. So sei der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat mit fast neun Prozent deutlich höher ausgefallen als in früheren Jahren, ergänzt Königsberger. Auch seien im Vorjahresvergleich deutlich weniger Arbeitsstellen (21 Prozent) von den Betrieben gemeldet worden. „Jedoch können wir mit einer Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent für den Landkreis im Vergleich zu anderen Regionen nach wie vor zufrieden sein“, sagt die Vorsitzende.

In diesen Bereichen gibt es die meisten freien Stellen im Landkreis Neu-Ulm

Viele Unternehmen suchen aber weiterhin Mitarbeitende: 245 Stellen wurden im Juli neu gemeldet (eine mehr als im Vormonat, aber 65 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen im Kreis Neu-Ulm gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur aktuell in den Berufsbereichen Verkauf, Lagerwirtschaft, Kfz-Technik, Metallbau, Berufskraftfahrer (Güterverkehr), Kinderbetreuung/-erziehung, Maschinen- und Anlagenführung, Gastronomieservice, Schweiß- und Verbindungstechnik sowie elektrische Betriebstechnik.

Auch im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm wurden im Juli mehr Arbeitslose gemeldet. Insgesamt waren in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach nach Angaben der Agentur für Arbeit Ulm 10.212 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 133 oder 1,3 Prozent mehr als im Juni. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 657 Personen oder 6,9 Prozent mehr. Auf die Arbeitslosenquote wirkte sich dieser Anstieg jedoch nicht aus. Diese blieb zum Vormonat unverändert bei 3,2 Prozent.

Im Unterallgäu war die Arbeitslosenquote vor einem Jahr etwas höher

Im Kreis Unterallgäu hat die Arbeitslosigkeit ebenfalls leicht zugenommen. 2109 Menschen waren dort laut Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen arbeitslos gemeldet, 13 Personen mehr (ein Prozent) als im Juni, aber 47 Personen beziehungsweise zwei Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,4 Prozent und war identisch zum Vormonat. Vor einem Jahr lag sie bei 2,5 Prozent.