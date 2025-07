Vensol baut eine moderne Firmenzentrale mitten in Babenhausen

Die Firma Vensol wächst weiter. Das zeigt sich nun auch an der neuen Unternehmenszentrale, die die Vensol Neue Energien GmbH auf einer ehemaligen Hofstelle mitten in Babenhausen baut. Nach Angaben von Vensol handelt es sich um ein innovatives Bürogebäude, das Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Fortschritt sichtbar vereint. Der Beginn des Bauprojekts markiere den nächsten Schritt in der Entwicklung des Unternehmens, teilt Vensol mit. Als Spezialist für Wind und Photovoltaikparks plant, realisiert und betreibt die Firma seit 2009 nachhaltige Energieprojekte – stets regional verwurzelt und mit dem Ziel, „unsere Heimat klimaneutral und unabhängig von fossilen Energieimporten zu machen“.

Bürgermeister Otto Göppel und betonte beim Spatenstich die Bedeutung des Unternehmens für den Markt Babenhausen als wertvoller Partner und Arbeitgeber sowie auch für die Region durch die erfolgreiche Mitgestaltung der Energiewende. Das ungefähr 700 Quadratmeter große Gebäude entsteht in Zusammenarbeit mit der Firma Baufritz aus Erkheim. „Unser gemeinsames Ziel ist es, ökologisches Bauen mit Verantwortung umzusetzen – für Umwelt, Gesundheit und unsere Region“, wird Dagmar Fritz-Kramer, Geschäftsführerin von Baufritz, in der Pressemitteilung zitiert. Das Gebäude werde in schadstofffreier Holzbauweise errichtet, mit innovativer Dämmung aus Hobelspänen und einem integrierten Energiekonzept aus Photovoltaik, Wärmepumpe und intelligenter Steuerung. So entstehe ein Ort mit gesundem Raumklima, niedrigem Energieverbrauch und hoher Aufenthaltsqualität für die Mitarbeitenden.

2026 will Vensol in den Neubau in Babenhausen einziehen

Planer Rolf Steinhauser unterstreicht: „Dieses Gebäude vereint architektonische Qualität mit messbarem Mehrwert für Umwelt und Gesundheit.“ Das neue Bürogebäude nach Angaben von Vensol Ausdruck der Unternehmenswerte – innovativ, verantwortungsvoll, heimatverbunden. Gleichzeitig sei das Projekt ein Impuls für die innerörtliche Entwicklung von Babenhausen, wo anstelle eines Leerstands ein Ort des Aufbruchs und des Fortschritts entsteht. „Unsere Mitarbeiter setzen sich beharrlich für das bestmögliche Ergebnis unserer Projekte, in der Entwicklung und der Betriebsführung ein, auch wenn diese auf Grund äußerer Umstände oftmals viel Geduld und Durchhaltevermögen verlangen“, betont Geschäftsführer Sebastian Ganser in der Pressemitteilung. „Mit den gleichen Anstrengungen haben auch wir dieses Herzensprojekt für unsere Kollegen immer weiterverfolgt.“ Das Unternehmen schaffe jetzt nicht nur Raum für sein hoch engagiertes Team, um den Anforderungen der Energiewende und des Klimaschutzes gerecht zu werden. „Wir freuen uns auf einen Ort, an dem unsere Werte sichtbar werden und an dem unsere Mitarbeitenden die Energiewelt von morgen verwirklichen können“, fügt Ganser hinzu. Der Einzug ist für 2026 geplant.

Vensol ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Babenhausen. Mit mehr als 60 Windkraftanlagen, 250 Dachanlagen, 15 Solarparks und rund 2500 beteiligten Bürgerinnen und Bürgern verantwortet die Firma nach eigenen Angaben derzeit rund 400 Megwawatt erneuerbare Leistung. (AZ)