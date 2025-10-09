Icon Menü
Spielplatz Buch schafft Ausgleich für fehlende Flächen in Wohngebieten in Buch.

Buch

Vorschulkinder erobern den neuen Spielplatz am Herdweg in Buch

Spielgelände soll ein Defizit anderer Baugebiete in Buch ausgleichen. Zaun und Hecke sind als Schutz in mehrfacher Hinsicht gedacht
Von Claudia Bader
    Begeistert erobern die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Purzelbaum den neu angelegten Spielplatz am Herdweg in Buch.
    Begeistert erobern die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Purzelbaum den neu angelegten Spielplatz am Herdweg in Buch. Foto: Claudia Bader

    Die Bauplätze sind vergeben und die Straßen angelegt. Von Bautätigkeit ist derzeit am neuen Wohnquartier „Am Herdweg“ in Buch aber noch nichts zu sehen. Nur an der südwestlichen Ecke des Baugebiets ist schon einiges los. Begeistert erobern die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Purzelbaum den neuen Spielplatz. Zuvor hatte Pfarrer Joshmon Kochery den Kletterturm mit Rutsche, die Vogelnestschaukel und das Trampolin mit Weihwasser und Gebet gesegnet.

    Trotz regnerischen Herbstwetters haben sich die Mädchen und Buben mit ihrem Erzieherteam zu Fuß auf den Weg gemacht, um den Spielplatz zu erkunden. Für den Tag haben sie ein Herbstlied vorbereitet, das sie fröhlich vortragen. Mit dem frischen Rollrasen wirkt das 560 Quadratmeter große, umzäunte Gelände zwischen brach liegenden Flächen und Maisfeldern wie eine Oase. Für den Spielplatz habe die Gemeinde bewusst auf einen Bauplatz in dem Gebiet verzichtet, sagt Bürgermeister Markus Wöhrle.

    Herdweg in Buch: 106.000 Euro für neuen Spielplatz investiert

    In früher ausgewiesenen Baugebieten wurden keine Spielplätze angelegt. Deshalb solle dieser ein Defizit ausgleichen und von allen Kindern der Marktgemeinde genützt werden. Der Zaun, der noch begrünt wird, soll verhindern, dass Kinder davonlaufen, aber auch, dass Unbefugte oder Hunde das Gelände betreten. Auch werden zwischen den Geräten noch Zierobstbäume gepflanzt, sagt der Rathauschef. Die Kosten für den von einem örtlichen Unternehmen angelegten Spielplatz am Herdweg beziffert er mit insgesamt rund 106.000 Euro. (clb)

