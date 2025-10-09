Vorschulkinder erobern den neuen Spielplatz am Herdweg in Buch

Die Bauplätze sind vergeben und die Straßen angelegt. Von Bautätigkeit ist derzeit am neuen Wohnquartier „Am Herdweg“ in Buch aber noch nichts zu sehen. Nur an der südwestlichen Ecke des Baugebiets ist schon einiges los. Begeistert erobern die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Purzelbaum den neuen Spielplatz. Zuvor hatte Pfarrer Joshmon Kochery den Kletterturm mit Rutsche, die Vogelnestschaukel und das Trampolin mit Weihwasser und Gebet gesegnet.

Trotz regnerischen Herbstwetters haben sich die Mädchen und Buben mit ihrem Erzieherteam zu Fuß auf den Weg gemacht, um den Spielplatz zu erkunden. Für den Tag haben sie ein Herbstlied vorbereitet, das sie fröhlich vortragen. Mit dem frischen Rollrasen wirkt das 560 Quadratmeter große, umzäunte Gelände zwischen brach liegenden Flächen und Maisfeldern wie eine Oase. Für den Spielplatz habe die Gemeinde bewusst auf einen Bauplatz in dem Gebiet verzichtet, sagt Bürgermeister Markus Wöhrle.

Herdweg in Buch: 106.000 Euro für neuen Spielplatz investiert

In früher ausgewiesenen Baugebieten wurden keine Spielplätze angelegt. Deshalb solle dieser ein Defizit ausgleichen und von allen Kindern der Marktgemeinde genützt werden. Der Zaun, der noch begrünt wird, soll verhindern, dass Kinder davonlaufen, aber auch, dass Unbefugte oder Hunde das Gelände betreten. Auch werden zwischen den Geräten noch Zierobstbäume gepflanzt, sagt der Rathauschef. Die Kosten für den von einem örtlichen Unternehmen angelegten Spielplatz am Herdweg beziffert er mit insgesamt rund 106.000 Euro. (clb)