100 Teilnehmer

Das erste Online-Bogen-Turnier des Schützenvereins Kadeltshofen ist vorbei

Fast 100 Bogenschützen haben an dem Online-Turnier teilgenommen, das der Schützenverein Kadeltshofen zusammen mit weiteren Gauvereinen veranstaltet hat (wir berichteten).

Die Teilnehmer konnten auf ihrer heimischen Anlage in ihrer Klasse schießen und das Ergebnis online innerhalb eines bestimmten Zeitfensters melden. Danach erfolgte die Auswertung und die Teilnehmer durften sich die Urkunden, entsprechend ihrem erreichten Rang herunterladen und selber ausdrucken. Außerdem organisierte Kadeltshofen zusammen mit den Bogenschützen Hermaringen eine 1000-Punkte-Challenge, bei der jeweils in Kadeltshofen und Hermaringen der vorbereitete 3D-Parcour absolviert werden musste und das Ergebnis aufgezeichnet wurde. Die 1000 Punkte erreichte kein Bogenschütze, aber immerhin beachtliche 962 Ringe ein Schütze aus Hermaringen. Beste Bogenschützin aus Kadeltshofen war Steffi Felk mit 844 Ringen. Auch die nächste Veranstaltung ist schon in Planung. Im September findet an zwei Tagen das Bogenturnier des Rothtalgau auf dem Bogenschießgelände des Schützenvereins Kadeltshofen statt. (az)

