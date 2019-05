00:01 Uhr

19 Sekunden unter dem Vereinsrekord

Sechs Podestplätze der SCV-Athleten

Mit sechs Podestplätzen, drei persönlichen Bestleistungen und einem Vereinsrekord kehren die Leichtathleten des SC Vöhringen von den schwäbischen Meisterschaften in Friedberg zurück.

In ausgezeichneter Form präsentierte sich Annika Karg in der Altersklasse W14 über die 800 Meter. Mit einem energischen Endspurt holte sie sich in 2:40,75 Minuten den Titel. Amelie Rattinger freute sich in der Altersklasse W13 über 2000 Meter über Platz zwei, eine persönliche Bestzeit von 7:52,87 Minuten und die Qualifikation für die Landesmeisterschaften. Ihren eigenen Vereinsrekord verbesserte sie um fast 19 Sekunden.

Sigrid Balser wurde im Diskuswurf der Frauen mit 29,59 Metern schwäbische Vizemeisterin. Einen weiteren Vizetitel für den SCV holte Fabian Ritter bei der männlichen Jugend U20 über die 400 Meter in 53,97 Sekunden.

Sarah Fackler und Christine Schaule zeigten in der Frauenklasse ebenfalls gute Leistungen. Im 100-Meter-Sprint wurde Fackler mit neuer Bestzeit von 13,30 Sekunden Vierte, Schaule belegte mit 14,23 Sekunden den 15. Platz. Zum ersten Mal in ihrer Karriere ging Fackler zudem über die 400 Meter an den Start und holte mit 63,10 Sekunden Bronze. Auf Platz drei landete auch Schaule über 200 Meter mit 29,23 Sekunden.

Maximilian Aubele wurde bei den Männern über 100 Meter mit neuer Bestzeit von 12,01 Sekunden Achter und über 200 Meter mit 24,53 Sekunden Siebter.

Zum Springer- und Werfertag am morgigen Donnerstag von 11 bis 17 Uhr im Stadion des SC Vöhringen haben sich 132 Athleten aus Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und der Schweiz angemeldet. Auf dem Programm stehen in verschiedenen Altersklassen die Disziplinen Hammerwurf, Diskuswurf und Kugelstoßen. Zudem können sich die Athleten im Weit-, Hoch- und Dreisprung messen. Mit Lavinja Jürgens von TSV Kranzegg und Jessyka Schneider von TV Hindelang kommen zwei Spitzenathletinnen nach Vöhringen.

Die Vöhringer Senioren Gerhard Fesenmayer, Birgit Bergmann, Sigrid Balser sowie einige Nachwuchsathleten werden versuchen, ihren Heimvorteil zu nutzen. (az)

