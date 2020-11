vor 19 Min.

Academy gibt den Sieg fast aus der Hand

Kurzfristig doch ein Spiel angesetzt

Als Ersatz für die wegen Corona ausgefallene Partie in Erfurt wurde für die Basketball-Mannschaft der Ulmer Orange-Academy das Spiel in der Pro B gegen den TSV Oberhaching vorgezogen. Auch die „Tropics“ hatten Zeit, weil die Spieler ihres planmäßigen Gegners Frankfurt derzeit in Quarantäne sind. In der großen Halle des Orange-Campus lieferten sich beide Mannschaften ein spannendes Duell, das die Academy knapp mit 68:64 für sich entschied und damit im erst zweiten Spiel dieser Saison den zweiten Sieg feierte.

In der ersten Halbzeit zeigte die Academy eine geschlossene Teamleistung. In der Offensive fand das Team von Trainer Anton Gavel früh seinen Rhythmus und sicherte sich schnell eine zweistellige Führung. Zudem ließen die Ulmer im zweiten Viertel nur neun gegnerische Punkte zu. Nach der Pause änderte sich das Bild. Die Academy wurde von Oberhaching am punkten gehindert und verlor immer häufiger das Spielgerät – insgesamt leistete sie sich 22 Ballverluste. Gavel sagte: „Der zweite Durchgang war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Fast hätten wir das Spiel aus der Hand gegeben.“ Im dritten Viertel erzielte Ulm nur acht Punkte, in der Endphase glichen die Gäste aus Oberbayern zeitweise aus. Doch Ulm fand immer eine Antwort und behielt am Schluss knapp die Oberhand. „Wir hatten viele unkonzentrierte Momente und dürfen uns auch nicht auf einer Führung ausruhen. Am Ende gehen wir glücklicherweise als Sieger vom Feld“, sagte Gavel, der Genesungswünsche an den verletzten Jakob Hanzalek übermittelte: „ Er wird im Krankenhaus untersucht und uns einige Zeit fehlen.“ (az)

