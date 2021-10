Altenstadt

Fußball: Dieser Schiedsrichter pfiff schon über 1000 Spiele

Plus Albert Walker vom FV Altenstadt ist seit über 40 Jahren als Fußball-Schiedsrichter im Einsatz, vor Kurzem leitete er sein 1000. Spiel und bekam eine hohe Auszeichnung.

Von Stephan Schöttl

Beginnt man die Recherche nach Albert Walker im Internet, stößt man recht schnell auf einen Eintrag beim FC Wacker Biberach. Dort steht: „Kompliment an Schiedsrichter Albert Walker aus Altenstadt: Nachdem ein TSG-Anhänger einen der dunkelhäutigen Spieler des FC Wacker rassistisch beleidigt hatte, unterbrach er kurz das Spiel und ging in Richtung Tribüne, um den Schreihals um Zurückhaltung zu bitten. Was der denn auch beherzigte.“ Es war ein Spiel in der Kreisliga A, erinnert sich der 60-Jährige. Wacker Biberach gegen die TSG Maselheim/Sulmingen. Und es war eine Szene, die beispielhaft für Walkers Linie auf dem Platz stand.

