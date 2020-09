vor 18 Min.

Andreas Spann ist stolz auf seinen Verein

Beste Perspektiven für Aufheim/Holzschwang

Auch am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga dürfen die bayerischen Vereine noch nicht auf ihren eigenen Plätzen antreten. Den SV Thalfingen trifft das besonders hart. Nach der Absage der Partie in Obenhausen fällt auch das Heimspiel am Sonntag gegen den SV Tiefenbach aus. Thalfingen hat damit schon zwei Nachholspiele vor der Brust, bevor die Saison richtig angefangen hat.

Betroffen ist auch die SGM Aufheim/Holzschwang, die aber zumindest keine Spiele absagen muss. Das eigentliche Heimspiel gegen Srbija Ulm am Sonntag (15 Uhr) wird bei den Serben ausgetragen. SGM-Trainer Andreas Spann gesteht: „Es ist insgesamt ein komisches Gefühl, weil immer die Gefahr eines erneuten Saisonabbruchs im Hinterkopf ist. Zunächst sind wir aber froh, dass wir überhaupt wieder kicken dürfen.“ Für seine Mannschaft hat es am vergangenen Wochenende zu einem 1:1 beim TSV Langenau gereicht. Nach Einschätzung des Trainers wäre nach der Führung seiner Schützlinge sogar ein Sieg drin gewesen: „Wir haben es versäumt, das 2:0 nachzulegen.“ Insgesamt war Spann aber mit dem Auftritt in Langenau einverstanden. „Das Team war heiß und hat funktioniert“, lobt der ehemalige Gladbacher. Zwischenzeitlich habe er allerdings „ein kleines Loch“ durch die Corona-Pause gespürt.

Für das schwere Spiel bei Srbija Ulm sieht Spann seine Mannschaft gerüstet: „Wir kennen den Gegner ganz gut und wissen auch, wie wir ihm wehtun können.“ Er rechnet mit einem ähnlich spannenden Spiel wie in der vergangenen Saison. Damals trennten sich die Mannschaften torlos. Spann sagt: „Wir haben auch diesmal wieder den nötigen Respekt, vor allem vor der starken Offensive von Srbija. Trotzdem werden wir alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen.“

Spann betont zudem noch einmal ausdrücklich, dass er stolz ist, Teil dieses Vereins zu sein. „Alles ist stabil und positiv“, schwärmt er. Zudem stimmt die Perspektive. Die SGM Aufheim/Holzschwang rechnet in den kommenden zwei Jahren mit sage und schreibe 30 Zugängen aus der eigenen Jugend.

Am nächsten Spieltag wird es für den früheren Profi dann besonders emotional. Die SGM Aufheim/Holzschwang spielt dann in Hüttisheim. Spann selbst hat den Aufsteiger schon einmal in die Bezirksliga geführt und wird viele Freunde treffen. Darauf freut er sich: Wir werden sicherlich auch um dieses Spiel herum viel Spaß haben.“ (mis)

