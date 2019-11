11.11.2019

Applaus für diese Aufholjagd

SCV-Handballer machen es spannend

Die Heimspiele des SC Vöhringen in der Handball-Landesliga sind in dieser Saison stets höchst unterhaltsam. Am Samstag drehte die Mannschaft gegen die SG Hofen/Hüttlingen einen 15:21-Rückstand zur Pause um in einen 37:31-Sieg. Kurz vor Seitenwechsel hatten die Gäste sogar noch mit acht Toren (21:13) geführt.

„Die erste Hälfte haben wir total verpennt. Zu keiner Zeit bekamen wir Sicherheit in die Abwehr, auch von einer Umstellung und dem Torwartwechsel hatten wir uns zunächst mehr erhofft,“ gestand Trainer Johannes Stegmann nach dem glücklichen Ende. Sein Kollege André Möller stand 50 Minuten selbst auf dem Platz, um die Löcher im Abwehrverbund zu stopfen.

Die erste Auszeit des SC Vöhringen war beim 5:10-Zwischenstand bereits bitter nötig. Rechtsaußen Kevin Jähn schien mit seinem zweiten Heber zum 9:12 (18.) die Wende einzuleiten, doch der Achttore-Rückstand beim 13:21 trieb einige Tribünengäste vorzeitig zum Pausenbier.

Die anschließende Vöhringer Aufholjagd sah zunächst noch nach Schadensbegrenzung aus. Als jedoch nach dem 22:26 David Schuler (2), Stefan Belic, Alexander Henze und Lukas Koßbiehl mit einem Fünferpack zum 27:26 eine Viertelstunde vor Schluss die erste Führung besorgten, war auch der Anhang voll da. Der nun unter Volldampf fahrende SCV-Express war bis zum zeitweiligen Siebentore-Vorsprung von nichts und niemandem mehr aufzuhalten. Diesmal verirrte sich bis zum Spielende niemand mehr an die Theke im Foyer. (rfu)

Beste Vöhringer Werfer: Beljic (9/3), Jähn (5), Schuler (5), Möller (4).

Themen folgen