vor 39 Min.

Athleten und Organisatoren sind topfit

Gute Ergebnisse beim siebenstündigen Sportfest in der Messehalle

Zum Saisonauftakt präsentierten sich bei den Ulmer Hallensportfesten sowohl die heimischen Athleten wie auch die Wettkampforganisation topfit. Allein am Samstag waren in der Messehalle knapp 1200 Starts von mehr als 400 Athleten zu bewältigen, was den vielen Helfern in einer siebenstündigen Mammutveranstaltung auch reibungslos gelang.

Im Sprintdreikampf, der für die älteren Athleten im Vordergrund stand, präsentierten sich die Ulmer schon in ordentlicher Frühform. Neuzugang Bruno Betz sicherte sich den Sieg in der Altersklasse U18, unter anderem mit 7,43 Sekunden über die 60 Meter. Zudem gewann er die 60 Meter Hürden in Bestzeit von 8,45 Sekunden. Anne Kotzan (Frauen), Jule Tiltscher (U20), Johanna Haas (U18) und Henry Behrens (Männer) erreichten in den bis zu 30 Teilnehmer starken Feldern jeweils den zweiten Rang. In der U18 glänzten Marie Jung mit Siegen über 60 Meter Hürden in 9,16 Sekunden und im Hochsprung mit 1,70 Meter sowie Franca Arnold, die im Kugelstoßen mit 12,67 Meter vorne lag. In den Aktivenklassen gab es Erfolge für Anne Kotzan in 9,48 Sekunden über die Hürden, für Heiko Hinneberg mit 4,20 Meter im Stabhochsprung und für Daniel Kempf mit 13,86 Meter im Kugelstoßen.

In den riesigen Feldern der U14 und U16, die sich wie kleine württembergische Meisterschaften ausnahmen, ragte der 15-jährige Artur Rodrigues heraus, der sich mit 7,45 Sekunden und 11,62 Meter die Siege über 60 Meter und im Kugelstoßen holte. Bei den 13-jährigen siegte Evan Slabbert mit 10,67 Sekunden über 60 Meter Hürden und mit 1,51 m im Hochsprung. Gleich dreimal erfolgreich war die zwölfjährige Lina Straub, die 1,37 Meter hoch und 4,32 weit sprang und dann in 11,11 Sekunden auch die 60 Meter Hürden gewann. Im Kugelstoßen der W14 war Leni Schmid mit ihrem ersten Zehnmeterstoß auf 10,11 m erfolgreich. Jeweils zweite Ränge mit Bestleistung gab es für Franziska Wloka (W14) und Paula Stolzenberger (W15) mit 1,51 und 1,54 Meter im Hochsprung, für Lea Ludwig (W14) mit 9,08 Meter im Kugelstoßen sowie für Lia Schreier (W15) mit 8,48 und 9,83 Sekunden über 60 Meter und 60 Meter Hürden.

Riesenstimmung herrschte tags zuvor beim Nikolaussportfest, bei dem 180 Kinder begeistert ihren Dreikampf und die Staffeln absolvierten. Bei den Jungs ragte Luis Hechler (TSV Schmiechen) heraus, der mit 7,80 Sekunden über 50 Meter und mit den besten Würfen brillierte. Noch schneller war bei den Mädchen Sofia Schwiede Vargas (TSV Blaustein) mit 7,73 Sekunden. In der Wintercup-Serie, die im Januar in Erbach fortgesetzt wird, liegt der SSV Ulm 1846 in der U10 und der U12 in Führung, gefolgt von Jungingen und Ludwigsfeld in der U10 sowie Dettingen und Jun-gingen in der U12. (chu)

