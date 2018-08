vor 26 Min.

Auch die Heimpremiere glückt den Ulmer Spatzen Lokalsport

Zweites Ligaspiel, zweiter Sieg für den SSV Ulm 1846 Fußball. Trotzdem ist Trainer Holger Bachthaler hinterher nicht komplett zufrieden.

Von Gideon Ötinger

Der Ball rollt wieder im Ulmer Donaustadion. Zum ersten Heimspiel der Regionalliga-Saison 2018/2019 an Spieltag zwei kam Aufsteiger TSG Balingen an die Donau. „Kein Selbstläufer“, so war es vor dem Anpfiff immer wieder zu hören. Entsprechend engagiert ging es der SSV Ulm 1846 Fußball an. Am Ende gewann er gegen teils gut spielende Balinger mit 2:0 (2:0). Die Ulmer Tore erzielten Ardian Morina (26.) und Nico Gutjahr (37.).

Für nur eine Veränderung im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim am vergangenen Wochenende entschied sich SSV-Trainer Holger Bachthaler. Statt Thomas Rathgeber spielte Felix Nierichlo zu Beginn im Mittelfeld. Mehr Präsenz hatte sich der Trainer vor dem Spiel gewünscht. Ein Punkt, der ihm in der Partie gegen Mannheim noch gestört hatte. Und auch nach dem Spiel gegen die Balinger war er noch nicht hundertprozentig zufrieden, sagte er. „Wir haben in einzelnen Situationen nicht so ruhig gespielt wie ich mir das vorstelle.“ Zudem beklagte er die vielen individuellen Fehler, die seinen Spielern unterliefen. Ein Fehlpass hier, eine missglückte Ballannahme da oder kleinere Unkonzentriertheiten in der Abwehr waren augenscheinlich. Dazu kam, dass sich der Aufsteiger Balingen wacker schlug, auch wenn die erste Halbzeit klar an die Ulmer ging.

SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt gegen TSG Balingen

Die erste dicke Chance des Spiels gehörte jedoch den Gästen. Stefan Vogler konnte im Mittelfeld unbedrängt den Ball an drei Ulmern vorbeilegen und über die rechte Seite angreifen. Seine scharfe Hereingabe in den Strafraum verlängerte Marc Pettenkofer aber nur an den Pfosten. Es war ein Weckruf für die Spatzen, denen klar zu werden schien, dass es kein lockerer Sommerkick in der Abenddämmerung werden sollte. Ulm erhöhte also den Druck.

Ardian Morina war es, der den Ball zum ersten Mal gefährlich aufs Balinger Tor brachte. In der 21. Minute verfehlte dessen Schuss sein Ziel aber nur knapp. Fünf Minuten später machte er es besser. Einen Eckball von Luigi Campagna versenkte er mustergültig per Kopf zur 1:0-Führung. Er hatte sich von seinem Verteidiger gelöst und war völlig frei in den Fünfmeterraum eingelaufen.

In der Folge nahm der Druck der Ulmer merklich ab – bei den Temperaturen kein Wunder. Lange Bälle wurden zum Mittel der Wahl, was die Balinger mit einer teils hoch stehenden Abwehr aber auch zuließen. So ließ sich das 2:0 erklären. Mit einem Dribbling ließ Kienle die Abwehrreihe in der 37. Minute aussteigen und lief ihr einfach davon. Zwar parierte Torwart Julian Hauser Kienles Schuss, den Abpraller verwertete aber Neuzugang Nico Gutjahr zu seinem ersten Saisontor.

Nach der Pause zog das Spiel wieder etwas an. Vitalij Lux bugsierte den Ball in der 52. Minute gefährlich auf das Balinger Tor, Hauser konnte aber abwehren. Der Gelegenheit war eine gute Chance für die TSG vorausgegangen. Von ihr kam aber nicht mehr viel. Auch Ulm schaltete ein paar Gänge zurück. Gute Chancen gab es noch durch Morina (59.) und für Patrick Lauble auf Seiten der Balinger (83.). Doch gegen Ende war den Spielern die Belastung durch die Hitze deutlich anzumerken. Der letzte Höhepunkt gehörte Holger Bachthaler, der kurz vor Schluss wegen zu lauten Reklamierens vom Schiedsrichter in den Spielertunnel geschickt wurde.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Reichert, Krebs (71. Kammerbauer), Stoll, Schindele – Campagna, Nierichlo, Morina (85. Rathgeber), Gutjahr – Lux, Kienle (69. Beck).

