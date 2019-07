00:02 Uhr

Auf dem Podest drängeln sich Ulmerinnen

Gold, Silber und Bronze – die Erwartungen wurden trotzdem nicht erfüllt

Bei den baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften der Altersklasse U18 in Weingarten herrschte trotz Gold und Bronze für die beiden Vierkampf-Mannschaften sowie Silber in der Siebenkampf-Teamwertung eher Ernüchterung beim SSV Ulm 1846. Es gab zwar einige gute Einzelergebnisse, wie die 1,68 Meter im Hochsprung und die 14,77 Sekunden über die Hürden von Marie Jung, die 12,01 Meter im Kugelstoßen von Franca Arnold oder die 12,67 Sekunden von Kim Gaupp über 100 Meter. Doch die Erwartungen waren höher.

Immerhin gab es in der Teamwertung Gold für Marie Jung, Johanna Haas und Kim Gaupp sowie Bronze für Franca Arnold, Carolin Bender, Jule Müller und Nadine Krieger. Verletzungs- und krankheitsbedingte Rückschläge konnten die verbliebenen fünf Ulmerinnen über den restlichen Siebenkampf nicht ganz kompensieren, sodass am Ende nur Jule Müller eine neue Mehrkampfbestleistung von 4239 Punkten erreichte. Gemeinsam mit Johanna Haas (4323) und Franca Arnold (4472) reichte es am Ende hinter der LG Filder nur zu Platz zwei und damit nicht zur erhofften Titelverteidigung. (chu)

Themen Folgen