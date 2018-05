05.05.2018

Ausfälle mindern die Chancen Lokalsport

SC Vöhringen spielt im Pokal-Final-Four

In der Landesliga ist die Saison für die Handballer des SC Vöhringen zwar beendet, zum Abschluss steht an diesem Wochenende aber noch das Final-Four im Bezirkspokal an, das der TV Gerhausen ausrichtet.

Die Vöhringer treffen heute um 18.30 Uhr im Halbfinale auf die TG Biberach, um 14.30 Uhr stehen sich der TSV Bad Saulgau II sowie der TV Weingarten gegenüber. Das Spiel um Platz drei wird dann morgen (15 Uhr) ausgetragen, ehe sich anschließend die beiden Gewinner der Halbfinalspiele um 17 Uhr gegenüber stehen. Beim SCV rechnet man sich aufgrund einer „Notmannschaft“ nicht viel aus. Zwar konnten beide Ligaspiele gegen Biberach gewonnen werden, doch neben den bekannten verletzungsbedingten Ausfällen fehlen dieses Mal mit Andrei Mitrofan, André Möller und Alexander Henze drei weitere Stammspieler. (rfu)

