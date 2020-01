vor 21 Min.

B-Kreisligist übertrumpft alle anderen

VfL Ulm/Neu-Ulm gewinnt in Elchingen

Ein B-Kreisligist hat den Mannschaften aus den höheren Ligen, also auch dem mehrfachen Sieger TSG Söflingen, beim Dreikönig-Hallenfußballturnier des SV Oberelchingen das Fürchten gelehrt. Der VfL Ulm/Neu-Ulm spielte ein starkes Turnier und gewann das Finale gegen den A-Kreisligisten SV Asselfingen etwas glücklich mit 1:0. Die Söflinger, die schwach gestartet waren, kamen als bester Bezirksligist immerhin nach einem 3:2 im Platzierungsspiel gegen den SV Oberelchingen auf Rang drei. Die Spiele der Vorrundengruppe hatten sie nur als Vierter beendet.

Sieger der beiden Vorrundengruppen wurden die Bezirksligisten FC Burlafingen und SV Thalfingen. Am Ende kämpften die beiden um Rang sieben. Diesen Platz sicherten sich die Burlafinger mit einem 4:2-Erfolg. Eine klare Angelegenheit war die Partie um Platz fünf. Nach einiger Gegenwehr des Kontrahenten siegten die Langenauer schließlich im Prestigeduell gegen den TSV Albeck mit 4:0. Eng ging es zu, als der dritte Rang ausgespielt wurde. Gastgeber SV Oberelchingen bot der TSG Söflingen energisch Paroli und gab auch nach dem 0:2-Rückstand nicht auf, für den die TSG-Spieler Niklas Nolle und Sven Schindler gesorgt hatten. Sebastian Högg und Patrick Meß schafften den Ausgleich zum 2:2, bevor Dennis Schlander das für die TSG erlösende 3:2 glückte.

Im Endspiel des fairen Turniers mit zwölf Teams, in dem insgesamt 152 Tore erzielt wurden und aus dem der Asselfinger Vedat Pamukcu als bester Torjäger mit acht Treffern hervorging, hatte vor mäßig besetzten Rängen zunächst der VfL Ulm/Neu-Ulm Vorteile und ging nach drei Minuten durch Görkem Orum in Führung. Doch dann war vorwiegend Asselfingen am Drücker, vergab aber seine Torchancen. Am Ende hätte der VfL noch auf 2:0 erhöhen können, doch der Ball klatschte Zentimeter neben dem Tor an die Bande. (kümm)

