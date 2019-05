00:02 Uhr

Babenhausen erwartet Reiter mit Herz

Voltigierer treffen sich in Wiblingen

Der Reit-, Fahr- und Zuchtverein Babenhausen veranstaltet am kommenden Samstag und Sonntag sein traditionelles Stutbuchturnier. Dabei messen sich Reiter aller Altersklassen auf Ponys und Großpferden in Dressurprüfungen bis zur Klasse L und Springprüfung bis zur Klasse M*. Neu in diesem Jahr ist die Aktion „Reiter mit Herz“, eine Initiative von Springreiter Andy Candin. Dafür spenden die Pferdesportler bei jedem Start einen Euro für den Verein „Bürger unterstützen Senioren“. Die Mitglieder bieten haushaltsnahe Hilfe in der Seniorenbetreuung.

Neben dem Sport, findet auch die zentrale Stutbuchaufnahme des Landesverbandes Bayerischer Pferdezüchter für Deutsche Sportpferde, Haflinger und süddeutsche Kaltblutpferde statt.

In Wiblingen ermitteln ebenfalls am Samstag und Sonntag die Voltigierer ihre württembergischen Mannschaftsmeister. Zwölf von 14 Pferdesportkreisen nehmen daran teil. Für den PSK Alb-Donau starten Teams und Einzelvoltigierer vom RFV Ehingen, RFV Laichingen, RFV Langenau und dem RFV Ulm- Wiblingen. (az)

Themen Folgen