vor 45 Min.

Babenhauser ist bester Deutscher Lokalsport

M55-Leichtathlet wird Zehnter bei WM

Babenhausen Nachdem sich der Leichtathlet Norbert Nieder vor drei Jahren für die Seniorenweltmeisterschaft in Lyon qualifiziert und sich mit dem 16. Platz im Hochsprung recht achtbar geschlagen hatte, sprang er dieses Mal sogar unter die besten zehn in der Altersklasse M55.

Der gebürtige Babenhauser, der schon seit Langem in Weinried wohnt, aber noch immer für den TSV Babenhausen an den Start geht, freute sich über diesen Erfolg besonders, da er auf eine Saison mit vielen Verletzungen zurückblickt. Deshalb nahm er heuer nur an drei Wettbewerben teil. Dabei hatte das Sportjahr mit den Siegen im Hoch- und Weitsprung beim Vöhringer Springer- und Werfertag begonnen. Doch die danach anstehenden bayerischen Meisterschaften musste er verletzungsbedingt auslassen. „Man kommt halt in die Jahre“, sagte Nieder. Da er über Wochen nur die Muskeln und die Beweglichkeit trainieren konnte, musste er weitgehend auf das Techniktraining verzichten. Das ist bei Wettkämpfen unerlässlich. Das erfuhr er auch bei den deutschen Meisterschaften in Mönchengladbach. Dort hatte das Timing im Hochsprung überhaupt nicht gepasst. Die Leistungen im Weitsprung litten zudem unter den wechselnden Windbedingungen. Mit 5,13 Meter wurde er Fünfter. Aufgrund seiner Bestleistungen hatte er sich aber trotzdem für die Seniorenweltmeisterschaft qualifiziert. Und so ging es von Memmingerberg aus ins warme, spanische Malaga. Im Weitsprung gewann er das Finale B mit 5,14 Metern und wurde letztendlich 13. und bester deutscher Starter. Noch besser lief es im Hochsprung. Hier wurde er Zehnter. Ohne die Verletzungsmisere hätte es noch bessere Leistungen seinerseits geben können.

Doch wegen der Verletzungen war er mit dem olympischen Gedanken vom „dabei sein ist alles“ angereist und gönnte sich anschließend zusammen mit seiner Gattin einige Urlaubstage im sonnigen Süden Spaniens. Im nächsten Jahr gibt es eventuelle eine neue Chance. Denn Zähigkeit und Ausdauer sind ein Markenzeichen von Norbert Nieder. (fs)

