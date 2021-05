Bitte nur noch ein Wiedersehen

Nicht schön, aber erfolgreich: Ulm führt in der Viertelfinalserie gegen Oldenburg und kann sie in vier Spielen beenden. Warum das in dieser Corona-Saison so wichtig wäre

Schönen Basketball hat ja niemand versprochen, offensive Feuerwerke auch nicht. Es geht in diesen Corona-Play-offs mit ihrem intensiven Zwei-Tages-Rhythmus in erster Linie um Ergebnisse und damit darum, die Serien möglichst schnell zu beenden, um wenigstens ein bisschen regenerieren zu können. Ratiopharm Ulm kann das nach dem 70:66 gegen Oldenburg in vier Spielen hin kriegen, ein Sieg fehlt dazu noch und den wollen die Ulmer am heutigen Mittwoch um 19 Uhr einfahren. Eine weitere Reise in die 170.000-Einwohner-Stadt in Niedersachsen und ein fünftes Spiel am Freitag hätten sie sich damit erspart.

Per Günther hatte schon in Spiel drei der Serie am späten Montagabend „viel Müdigkeit und viele Konzentrationsfehler“ gesehen“. Er selbst stellte an diesem Abend Assist Nummer 1500 in seiner Karriere zu, so viele hat in der Basketball-Bundesliga kein anderer der noch aktiven Spieler vorzuweisen. Ein erfreuliches Statistik-Detail am Rande, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Günther selbst interessiert sich auch in erster Linie für das Ergebnis: „Hätten wir verloren, dann wäre das für die Moral ein schwerer Schlag gewesen.“ Andere Spieler auf beiden Seiten werden sich ebenfalls ungern mit individuellen Zahlen beschäftigen, zumal die im Gegensatz zu denen von Günther oftmals unerfreulich sind. Beispiel Rickey Paulding: Das Oldenburger Denkmal hatte am Samstag Spiel zwei der Serie mit einer Einzelleistung in den letzten sechs Sekunden für seine Mannschaft entschieden, in der Ratiopharm-Arena bekam er wenig auf die Reihe: 13 Würfe aus dem Feld, nur zwei Treffer. Beispiel Dylan Osetkowski: gar kein Treffer aus dem Feld, ganze zwei Punkte von der Freiwurflinie und die erst ein paar Sekunden vor dem Ende des Spiels.

Damit allerdings entschied der Ulmer Center diese Partie, die so anders verlief als die vorherigen in dieser Serie. Diesmal erwischte Ulm den viel besseren Start, führte nach einem Korbleger von Per Günther schon im ersten Viertel zweistellig mit 17:7 und zur Halbzeit mit 38:25. Auch wenn es bei Osetkowski und bei vielen seiner Mannschaftskollegen also bis dahin vorne nicht wirklich funktionierte – in der Abwehr langten die Ulmer hin und hielten die offensivstärkste Mannschaft der Hauptrunde bei 25 Punkten. In der ersten Aktion nach Wiederbeginn erhöhte Patrick Heckmann sogar auf 40:25, aber dann besannen sich die Oldenburger auf das Mittel Zonenverteidigung und dagegen fiel den Ulmern zunächst wenig ein, obwohl ihr Trainer eigentlich das passende Mittel kennt: „Schnell unterwegs sein, dann existiert keine Zonenverteidigung mehr.“

Oldenburg entschied jedenfalls den Rest des dritten Viertels mit 25:10 für sich und damit ging es mit einem 50:50-Gleichstand in den letzten Spielabschnitt. Kurzzeitig sah es in diesem Schlussviertel tatsächlich so aus, als sollte dieser Rickey Paulding den Ulmern schon wieder zum Verhängnis werden: vier Freiwürfe für den 38-jährigen Basketball-Dino nach einem Foul von Aric Holman beim Dreier und einem der seltenen technischen Fouls gegen Trainer Jaka Lakovic. Natürlich waren alle vier drin, hauchdünne 67:66-Führung von Ulm. Dann ging Osetkowski an die Linie und auch er behielt die Nerven. Wenn ein Spieler nur zwei Punkte macht, dann war das der optimale Zeitpunkt.