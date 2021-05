Der Höhenflug geht weiter

Die Ulmer gewinnen das erste Spiel der Viertelfinalserie gegen Oldenburg – weil sie Charakter und die nötige Wettkampfhärte haben

Die Szene war symptomatisch dafür, wie gut diese Mannschaft derzeit spielerisch und wohl auch menschlich harmoniert: Schönes Zuspiel von Andreas Obst auf Demitrius Conger, der legt den Ball genau eine Minute und 22 Sekunden vor Spielende zur 85:79-Führung in den Korb. Das Ding ist damit durch für Ratiopharm Ulm, der deutsche Nationalspieler und der amerikanische Weltenbummler umarmen sich lachend. Am Ende gewinnt Ratiopharm Ulm zum Auftakt der Viertelfinalserie in den Play-offs der Basketball-Bundesliga mit 93:88 in Oldenburg und klaut dem Gegner damit den Heimvorteil.

Gefühlt sind die Ulmer jetzt Favorit in dieser Serie. Weil sie es zumindest in Spiel eins mehr wollten, weil sie die größere Wettkampfhärte haben nach ihren neun Siegen in Serie zum Abschluss der Hauptrunde und dem zweimal verlängerten Pokaldrama gegen Bayern München – und weil sie dadurch über genügend Selbstvertrauen verfügen, um daran zu glauben, dass sie Gegner dieses Kalibers schlagen und in einem Spiel jederzeit zurückkommen können. Gegen die Bayern haben sie das nach einem 33:49-Rückstand kurz vor der Halbzeit geschafft, in Oldenburg lagen sie schon zu Beginn des zweiten Viertels mit 19:36 noch einen Ticken deutlicher hinten. Völlig nachvollziehbar schwärmte Trainer Jaka Lakovic hinterher vom Charakter dieser Mannschaft.

Die nämlich schaltete in der Defensive mehrere Gänge hoch und stellte Oldenburg damit vor unlösbare Probleme. Den Rest dieses zweiten Viertels entschied Ulm haushoch mit 27:9 für sich und hatte das Spiel damit schon zur Halbzeit zu einer eigenen 46:45-Führung gedreht. Die verteidigte der vermeintliche Außenseiter über die restliche Spielzeit mit Geschick und viel Leidenschaft. Als Per Günther bei seinem Comeback von der Freiwurflinie für einen zweistelligen Vorsprung sorgte (66:65), da war bereits absehbar, dass der Kapitän und seine Mannschaftskameraden sich das nicht mehr würden nehmen lassen.

Zumal es diesmal wirklich keinen einzigen schwachen Punkt in der Ulmer Mannschaft gab. Klar: Überragend waren einmal mehr mit vier Dreiern und insgesamt 24 Punkten Andreas Obst sowie der heimliche Bundesliga-MVP Troy Caupain. Aber es war auch auf die Spieler Verlass, die selten im Rampenlicht stehen. Auf Isaiah Wilkins etwa, den Malocher in der Mannschaft. Der war entscheidend daran beteiligt, dass die Ulmer sich 38 Rebounds schnappten, allein 14 davon in der Offensive und den Kampf um die von den Brettern abprallenden Bälle damit klar gewannen.

Auf Wilkins kam es diesmal auch besonders an, denn ein paar Minuten vor dem Ende des Spiels verletzte sich Center Dylan Osetkowski bei einem Zusammenprall mit Rasid Mahalbasic und musste raus. Allzu schlimm sah das aber nicht aus. In Spiel zwei der Serie am Samstag um 18 Uhr wird Osetkowski schließlich auch wieder gebraucht.