Er könnte die Bayern beeindrucken

Zwei Ulmer Spieler sollen auf dem Wunschzettel des Bundesliga-Krösus stehen. Die haben beim Top-Four Gelegenheit, zusätzliche Bewerbungen abzugeben

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass gute deutsche Basketballspieler mit Bayern München in Verbindung gebracht werden. Der Bundesliga-Krösus ist nun eben auf diesen Positionen eher mager besetzt. Bei Ratiopharm Ulm kreisen die entsprechenden Spekulationen seit längerer Zeit schon um Dylan Osetkowski und seit einigen Wochen auch um Andreas Obst.

Doch während der Center inzwischen nicht mehr ganz die Form vom vergangenen Herbst hat, wird Obst immer besser. Den Dreier trifft er mit einer tollen Quote von mehr als 50 Prozent, minimal besser ist in der Bundesliga nur Keith Hornsby aus Oldenburg. Zudem verfügt Obst inzwischen auch über einen starken Zug zum Korb. Anlässlich einer Fernsehübertragung wurde dieser Tage Thorsten Leibenath nach einem möglichen Interesse der Bayern an seinen Spielern gefragt. Der Ulmer Sportdirektor antwortete, dass sich niemand aus München gemeldet habe. Aber er fügte an, dass vor allem bei auslaufenden Verträgen die Agenten der Spieler die ersten Ansprechpartner interessierter Vereine seien. Also der nächste Versuch bei Obst selbst und der sagt, was ein Profi eben in einer noch laufenden Saison zu so einem Thema sagt: Dass er sich derzeit nur auf Ulm konzentriert, dass er einen Schritt nach dem anderen gehen will, dass aber die Euroleague schon eine tolle Sache wäre. Ganz ähnlich hat sich sinngemäß vor mehr als einem Jahr auch Zoran Dragic geäußert, kurz darauf war der Slowene bei Baskonia. Was das in den Fällen Obst und Osetkowski bedeutet? Für die aktuelle Saison sicher gar nichts, danach ist vieles vorstellbar.

Dass er sich derzeit voll auf Ratiopharm Ulm konzentriert, das wird Andreas Obst niemand absprechen und wenn sich das noch mit der einen oder anderen Bewerbung in München verbinden lässt – umso besser für ihn. Bei Ulmer 98:64-Kantersieg im Audi-Dome vor einer knappen Woche versenkte Obst zwei Dreier, er erzielte insgesamt zehn Punkte und schnappte sich vier Rebounds – eine insgesamt für seine Verhältnisse sogar eher verhaltene Vorstellung und das Ergebnis in einem Spiel gegen eine ausgelaugte und lustlos wirkende Bayern-Mannschaft in schwacher Besetzung hat natürlich sowieso keine Aussagekraft.

Aber Basketball-Deutschland ist sich einig, dass Bayern München ab sofort ganz anders spielt und ganz anders auftritt – jetzt, wo es um die Titel geht. Der erste davon soll am kommenden Wochenende beim Top-Four um den deutschen Pokal im Audi-Dome vergeben werden, nachdem der erste Versuch wegen positiver Coronatests bei der Göttinger Mannschaft kurzfristig abgebrochen werden musste. Als das komplette Turnier abgesagt wurde, da war die Ulmer Mannschaft vor einem knappen Monat bereits in der Halle gewesen, die des Gegners Bayern München ebenfalls. Nach Einschätzung von Andreas Obst spielt das keine Rolle: „Es hat sich nichts geändert, wir haben diese Energie aufgespart.“

Dass der Außenseiter gegen den Viertelfinalisten der Euroleague genügend Energie aufs Parkett bringt, dafür sollen auch einige der zuletzt verletzten Spieler sorgen. Der Ulmer Trainer Jaka Lakovic verrät vor dem Top-Four ein paar Details aus dem Lazarett: Cam Clark hatte Probleme am Rücken, Isaiah Wilkins am Fuß, beide werden im Pokal wohl wieder spielen können. Auch ein Comeback von Kapitän Per Günther ist ziemlich wahrscheinlich. Vorsichtiger in seiner Prognose ist Lakovic bei Tommy Klepeisz. Der Deutsch-Österreicher hatte sich im letzten Hauptrundenspiel bei einem Zusammenprall mit Chris Babb an der Schulter wehgetan. Für Christoph Philipps dürfte das Turnier in München noch zu früh kommen.

Es ist bekanntlich das vorerst letzte Duell zwischen den Bayern und den Ulmern in dieser Saison. Als deren Gegner in der ersten Runde der Play-offs steht inzwischen Oldenburg da, das erste Spiel der Serie wird am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) in Oldenburg ausgetragen,

Halbfinale eins: Ratiopharm Ulm – Bayern München (Sa. 16 Uhr). Halbfinale zwei: Göttingen – Alba Berlin (Sa. 19.30 Uhr). Finale So. 15 Uhr.