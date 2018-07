06.07.2018

Basketball-Feste gegen Galatasaray und Belgrad Lokalsport

Gegen beide Mannschaften hat Ulm schon gespielt. Dabei kam es allerdings auch zu heftigen Ausschreitungen

Die Auslosung der Gruppen im Basketball-Eurocup in Barcelona hat Ratiopharm Ulm zwei Vorrunden-Gegner mit großen Namen beschert, die die Arena vermutlich füllen werden: Roter Stern Belgrad und Galatasaray Istanbul. Außerdem spielen in der Gruppe A Brescia (Italien), Andorra (Spanien) und Monaco (Frankreich). Trainer Thorsten Leibenath kommentierte: „Das ist eine sehr spannende Gruppe, weil wir mit Istanbul und Belgrad auf zwei absolute Traditionsteams treffen, mit denen wir uns schon tolle Duelle geliefert haben.“

Allerdings auch hitzige Duelle, in denen die Polizei jede Menge Arbeit hatte. Beim Spiel zwischen Ulm und Belgrad in der Saison 2012/2013 (95:100) wurde im mit etwa 800 Fans besetzten Block der Serben gezündelt, es wurde ein Plakat mit politischen Parolen entrollt und wenige Wochen später kam es nach dem Ulmer 91:70-Überraschungssieg gegen Galatasaray sogar zu heftigen Ausschreitungen. Vor dem Spiel wurden bereits Bengalos vor der Halle gezündet, hinterher gingen Fans von Galatasaray auf einen Anhänger des Istanbuler Stadtrivalen los, bei diesen Auseinandersetzungen wurden drei Polizeibeamte verletzt.

Die Ulmer Vorrundengegner:

(bisherige Bilanz gegen Ulm 1:1). Der Eurocup-Sieger von 2016 ist einer der ältesten Sportvereine der Welt. In seiner seit 1905 währenden Historie häufte „Gala“ insgesamt elf türkische Meisterschaften an und trat vier Spielzeiten lang in der Euroleague an. Während Istanbul im Eurocup 2017/18 bis ins Top16 vordrang, musste sich der Verein in der nationalen Liga mit Platz zwölf begnügen.

(1:1) Der amtierende serbische Meister und Gewinner der Adriatic League 2017/18 ist eine Großmacht im europäischen Basketball. Dafür sprechen nicht nur seine frenetischen Fans, sondern auch die 121 Euroleague-Spiele, die Roter Stern seit 2013 absolviert hat. Belgrad ist zudem das einzige Team in der Vorrunden-Gruppe A, das in der vergangenen Saison in der Euroleague gespielt und dort elf Partien gewonnen hat.

(bisher keine Spiele gegen Ulm): Der Verein, der erst 2009 gegründet wurde und 2016 in die Serie A aufgestiegen ist, schloss seine zweite Spielzeit in der höchsten italienischen Spielklasse sowohl mit einer Liga- als auch einer Pokal-Halbfinalteilnahme ab.

(bisher keine Spiele gegen Ulm): Die Mannschaft aus der Hauptstadt des unabhängigen Stadtstaats tritt seit 1992 in der spanischen Topliga ACB an und erlebte 2017/18 die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte: In der besten Liga Europas schied Andorra erst im Viertelfinale aus und im Pokal scheiterte der Außenseiter nur knapp an Real Madrid.

(bisher keine Spiele gegen Ulm): Auch das Team aus dem Fürstentum erlebte 2017/18 die stärkste Saison seiner Vereinsgeschichte. Sowohl in der französischen Liga als auch in der Champions-League wurden die Monegassen erst im Finale besiegt. (az/pim)

Karten für den Eurocup gibt es zunächst nur im Abo ab Montag, 16. Juli.

