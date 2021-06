Elche lassen auch Limburg keine Chance

Gastgeber in der Aufstiegsrundezur Pro B bisher ohne Fehl und Tadel

Die Scanplus Baskets aus Oberelchingen haben nach dem 98:67-Auftaktsieg gegen Fellbach in der Aufstiegsrunde zur Pro B auch ihr zweites Spiel deutlich gewonnen. Beim 95:60-Erfolg über Limburg zeigten die einheimischen Basketballer nur in den Anfangsminuten ein paar Schwächen, weil die Limburger offensichtlich nach ihrer klaren Pleite gegen Fellbach motiviert waren, danach lief insbesondere das Offensivspiel der Einheimischen wie am Schnürchen. Sebastian Schmitt zog im Elchinger Spiel wieder die Fäden und fand immer häufiger die freien Mitspieler. Diese waren zunächst vor allem Karlo Rozic und Ivan Kucan gewesen, die jeweils zwei Dreier einstreuten und mit je acht Zählern das Viertel beendeten.

Bei Halbzeit lagen die Elche schon mit 48:35 vorne, danach schalteten sie noch einen Gang hoch. Die Intensität in der Defensive wurde weiter verstärkt und im Angriff trafen die Baskets fast nach Belieben. Im dritten Viertel klappte bei den Elchen fast alles. Die Gäste aus Hessen erzielten in diesem Viertel nur neun Zähler. Dabei hatten sie genauso viele Ballverluste. In den letzten zehn Minuten der Partie bauten die Elche ihren Vorsprung dann noch weiter aus.

Ein Schlüssel zum klaren Sieg war überhaupt, dass die Elchinger nur zehn Ballverluste hatten, die Gäste aus Hessen hingegen insgesamt 26. Auch die Trefferquoten sprachen zugunsten der Scanplus Baskets. Alle elf eingesetzten Elche trugen sich in die Punkteliste ein. (AZ)

Beste Elchinger Werfer: Kucan (20), Tolliver (17), Byekwaso (10).