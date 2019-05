vor 36 Min.

Basketball: Pokal wird heute ausgelost

Zuletzt flog Ulm ganz schnell raus

Einen Tag nach dem zweiten Viertelfinalspiel in den Play-offs wird es schon wieder spannend für die Basketballer von Ratiopharm Ulm und ihre Anhänger. In der Halbzeitpause der Partie zwischen Bamberg und Vechta werden heute gegen 19.45 Uhr die Paarungen in der ersten Pokalrunde der kommenden Saison ausgelost. Die Lose zieht Max Müller, Hockey-Nationalspieler und Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele von 2008 in Peking und von 2012 in London.

Der Pokalwettbewerb wird seit der vergangenen Saison nach einem neuen Modus ausgetragen. Zuvor gab es eine einzige Qualifikationsrunde und anschließend das Top-Four-Turnier, das bereits zweimal in der Ratiopharm-Arena über die Bühne ging. Jetzt wird wie auch im Fußball vom Achtelfinale an über vier Runden ein Sieger ermittelt. Auch das Heimrecht wird jeweils ausgelost. Das Achtelfinale wurde auf das Wochenende 28./29. September angesetzt und die Liga macht Druck: Wenn ein Verein keine Halle hat, dann wird das Heimrecht getauscht. Die weiteren Termine: Viertelfinale 14./15. Dezember, Halbfinale 12. Januar 2020, Finale 16. Februar 2020.

In der vergangenen Saison gaben die Ulmer ein denkbar kurzes Gastspiel im Pokal. Das Aus kam schon im Achtelfinale durch eine 74:78-Niederlage bei den Frankfurter Skyliners. (az/pim)

Die Auslosung wird ab etwa 19.45 Uhr live sowohl auf Magenta-Sport als auch über den Facebook-Kanal der Basketball-Bundesliga übertragen.

