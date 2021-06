So wirft ein Olympia-Aspirant

Dominique Jones fiel in Weißenhorn mit seinen eigenwilligen Freiwürfen auf. Jetzt konzentriert er sich auf die Variante 3x3 und hätte es beinahe nach Tokio geschafft

Basketball in Weißenhorn gibt es schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Was bleibt, das sind Erinnerungen an tolle Spiele wie das um den Aufstieg in die Pro B gegen Schwenningen. Und an tolle Spieler wie Dominique Jones. Der hätte in diesem Jahr sogar mit der amerikanischen Auswahl im erstmals olympischen Wettbewerb 3x3 bei den Spielen in Tokio dabei sein sollen. Weil amerikanische Basketball-Mannschaften an olympischen Turnieren normalerweise nicht einfach nur teilnehmen, sondern sie in der Regel gewinnen, hätten Weißenhorner Basketball-Nostalgiker dann behaupten können, dass früher einmal ein Olympiasieger für ihren Verein gespielt hat. Daraus wird nichts. Die Amerikaner scheiterten als Nummer zwei der Weltrangliste völlig überraschend in der Qualifikation an den Niederlanden.

In der zweiten niederländischen Liga hat Dominique Jones auch gespielt, ehe er kurz vor dem Silvesterabend des Jahres 2011 mit dem Zug nach Ulm gefahren ist und den Jahreswechsel mit den Weißenhornern gefeiert hat. Der nur 1,75 Meter große und damals schon bärtige Mann aus dem New Yorker Stadtteil Harlem half anschließend mit, dass eine überaus unruhige und ziemlich verkorkste Saison doch noch ein glückliches Ende nahm für die damals unter dem Namen BG Illertal-Weißenhorn antretende Mannschaft. Zunächst warf Trainer Rainer Bauer schon nach vier Spielen das Handtuch, es übernahm zunächst übergangsweise Tobias Waitzinger und dann ein Amerikaner namens John Staudt, von dem keiner so richtig wusste, wo er eigentlich her kommt. Am Ende reichte es ganz knapp zum Klassenerhalt in der Pro B. Für die unterhaltsamen Momente in dieser Spielzeit sorgte unter anderem Dominique Jones – zum Beispiel mit seiner unverwechselbaren Freiwurftechnik: Nur eine Hand am Ball, die andere oft hinter dem Rücken.

Dass er Unterhaltung kann, das wusste die Basketballwelt endgültig nach dem kurzen Gastspiel von Jones unter dem Spitznamen „Disco Domo“ bei der Showtruppe Harlem Globetrotters ein paar Jahre danach. Aber zu einer richtig großen Nummer wurde der Mann, der nebenher mit benachteiligten Jugendlichen in der Bronx arbeitet, erst im Wettbewerb 3x3. Im Prinzip ist das Streetball: Nur drei statt fünf Spieler pro Mannschaft, lediglich ein Korb, ein Punkt für einen Treffer aus der Nah- oder Mitteldistanz, zwei Punkte für einen von draußen. Das Spiel ist vorbei, sobald eine Mannschaft 21 Punkte erzielt hat, spätestens aber nach zehn Minuten.

Es sind selten die ganz großen Namen im Basketball, die bei dieser Variante für Furore sorgen. Ein gutes Beispiel ist die deutsche Meisterschaft, bei der sich Anfang des Monats Düsseldorf im Finale mit 21:19 gegen Bielefeld durchsetzte. Zur Mannschaft des Siegers gehörten Malik Müller und Kevin Bryant, die beide an der Ehinger Urspringschule ausgebildet wurden, sowie Jacob Mampuya. Der machte im Finale die entscheidenden Punkte und er trug in der im März des vergangenen Jahres abgebrochenen Saison 2019/20 noch das Trikot der Scanplus-Baskets. Die Elchinger können also mit Fug und Recht sagen, dass früher ein deutscher Meister für ihren Verein gespielt hat.