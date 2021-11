Trotz Corona: Wie der Basketball-Verband die Saison retten will

Plus Der Basketball-Verband macht seinen Vereinen ein innovatives Angebot. Warum Bezirkschef Mike Lippert auf schwäbische Solidarität baut, um den Spielbetrieb fortzusetzen.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie greift der Bayerische Basketball-Verband (BBV) in Schwaben zu einer innovativen Strategie: Die Vereine durften bis zum Mittwochabend, 24. November, entscheiden, ob sie die laufende Saison für rund zwei Monate unterbrechen möchten, um derweil ihre ungeimpften Spieler zur Immunisierung zu motivieren und die Saison dann in voller Mannstärke nach dem Jahreswechsel fortsetzen zu können. Wir haben darüber mit Mike Lippert (47), Vorsitzender des BBV-Bezirks Schwaben, gesprochen.