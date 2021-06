Troy Caupain zieht es nach Istanbul

Der beste Ulmer hatte oft gesagt, dass er bleiben will. Jetzt geht er doch

Troy Caupain war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison sicher der beste Spieler des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm und er dürfte seinen Marktwert erheblich gesteigert haben. Auf entsprechende Fragen sagte der Amerikaner trotzdem immer, dass er seinen Vertrag gerne verlängern und in Ulm bleiben würde. Dass man derartige Bekenntnisse im Profisport und besonders im Basketball nicht auf die Goldwaage legen darf, das wissen Spieler, Manager, Fans und Berichterstatter. Jetzt geht Caupain tatsächlich. Das Internet-Portal Eurobasket hatte zuerst den Wechsel des Amerikaners zum türkischen Verein Darussafaka Istanbul gemeldet, am Mittwochnachmittag wurde er von Ulmer Seite bestätigt. Interessant daran: Darussafaka spielt in der nach allgemeiner Einschätzung international nur drittklassigen Champions-League, Ulm immerhin im zweitklassigen Eurocup.

Dass Caupain zu halten sein würde, das hatte ernsthaft ohnehin niemand vermutet. Ebenso wenig wie bei Dylan Osetkowski, der von einer Klausel Gebrauch gemacht hat und aus seinem eigentlich noch laufenden Vertrag ausgestiegen ist. Wohin es ihn zieht, das ist nach wie vor offen. Andreas Obst, der derzeit mit der Nationalmannschaft in der Olympia-Qualifikation beschäftigt ist, dürfte ebenfalls interessant sein für Vereine mit höheren Ambitionen und einem höheren Etat.

Aber auf den deutschen Positionen sind die Ulmer ja selbst bei einem Abschied von Obst jetzt schon gut besetzt. Die Verträge mit Kapitän Per Günther, Thomas Klepeisz und Christoph Philipps wurden verlängert, zudem kommt Philipp Herkenhoff aus Vechta und Karim Jallow aus Braunschweig, sofern in seinem Fall nicht überraschend noch die NBA zugreift. Das sind schon fünf deutsche Spieler, zusätzlich hat Moritz Krimmer einen Profivertrag unterschrieben und auch andere Talente lauern auf ihre Chance. Dass Patrick Heckmann künftig nicht mehr für Ulm spielen wird, das ist somit stark zu vermuten. (pim)