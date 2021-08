Verstärkung aus der NBA: Ratiopharm Ulm holt Brasilianer Felicio von den Chicago Bulls

Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm holt sich Verstärkung aus der NBA. Der Brasilianer Cristiano Felicio spielte zuletzt für die Chicago Bulls.

Normalerweise läuft es andersherum: Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm bildet Spieler aus, die danach in der NBA Karriere machen. Dieses Mal kommt ein gestandener Profi aus Nordamerika an die Donau: Cristiano Felicio, Center, 2,11 Meter groß. In den vergangenen sechs Jahren stand der Brasilianer noch bei den Chicago Bulls unter Vertrag, einem der bekanntesten Basketballteams der Welt. 258 Spiele hat er bestritten – und er verdiente dabei insgesamt knapp 34 Millionen Dollar. Aber wie kommt nun so ein Spieler nach Ulm?

Sein Agent suchte einen Verein in einer der Topligen, bei dem er sich auch international präsentieren kann. Nach dem ersten Gespräch mit Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath dachten alle noch an einen Scherz. Aber das Gehalt, heißt es seitens der Vereins, sei in den Verhandlungen nur zweitrangig gewesen. Einige Gespräche mit Verantwortlichen der Chicago Bulls folgten. Jetzt schwärmen sie in Ulm von ihrem spektakulären Neuzugang. Der Brasilianer sei ein Teamspieler, der auch in der Kabine viel Verantwortung übernehme. Ein engagierter Basketballer, der zahlreiche soziale Projekte unterstütze. Und vor allem ein Kraftpaket.

Sein Weg in die NBA war ungewöhnlich. Aus Brasilien wechselte er zunächst an eine Schule in Kalifornien. Im Sommer ging es dann zurück nach Brasilien, wo er seinen ersten Vertrag unterschrieb. Dennoch entschied sich Felicio für ein Angebot der Universität von Oregon. Eines Tages führte ihn sein Weg zum NBA-Camp in Treviso, im Sommer 2015 durfte er das erste Mal das Trikot der Bulls tragen. Auch in der brasilianischen Nationalmannschaft spielt er eine wichtige Rolle. Karriere-Höhepunkt war freilich im Sommer 2016 die Teilnahme an den Olympischen Spielen in seiner Heimat Rio de Janeiro.

Im zweiten NBA-Jahr spielte Felicio an der Seite von Superstars wie Dwyane Wade und Jimmy Butler, insgesamt 72 Mal. 2017/2018 bestritt er 16 Partien. Allerdings lief es nach dem Verlust der Superstars und dem Wiederaufbau nicht mehr so gut bei Felicio und den Bulls. Drei weitere Spielzeiten war der Center die gute Seele im Spiel der Bulls – sein Vertrag wurde nach der Saison 2020/2021 aber nicht mehr verlängert.

Sportdirektor Leibenath freut sich: „Das ist wirklich eine ungewöhnliche Verpflichtung. Sportlich bringt er die Attribute mit, die wir uns gewünscht haben. Ein rebound- und defensivstarker Center, der ordentlich unter den Körben aufräumt. Darüber hinaus wird er mit seiner Persönlichkeit und Arbeitseinstellung unserer jungen Mannschaft Stabilität verleihen. Trotz Angeboten aus starken europäischen Ligen hat er schnell deutlich gemacht, dass er sehr gerne in Ulm spielen möchte.“

Damit fehlt den Ulmern nur noch ein Point Guard, um den Kader zu vervollständigen. Da die NBA-Summerleague erst begonnen hat, kann die letzte Verpflichtung wohl noch etwas dauern. Ob Cristiano schon zum Trainingsauftakt in Ulm sein wird, ist ebenfalls fraglich. Als Brasilianer muss er vor seiner Einreise zunächst ein entsprechendes Visum beantragen. (AZ)