Basketballer kriegen Lizenz ohne Auflagen

Bundesliga wohl mit 18 Vereinen

Es ist eigentlich der Normalfall, dass Ratiopharm Ulm die Lizenz für die Basketball-Bundesliga (BBL) ohne Auflagen erhält – in der Corona-Krise dürfte die Nachricht die Ulmer trotzdem ein bisschen stolz machen. Die Unterlagen von 13 Vereinen wurden von der BBL für uneingeschränkt gut befunden, für weitere Klubs gab es Auflagen oder die Lizenz wurde mit einer auflösenden Bedingung erteilt. In beiden Fällen müssen Nachweise nachgereicht werden. Thomas Braumann, der Vorsitzende des Lizenzligaausschusses sagte dazu: „Die Tatsache, dass die Klubs auch in Zeiten der Corona-Pandemie sehr präzise und professionell aufbereitete Unterlagen eingereicht haben, ist ein starkes Signal und ein Zeichen für die hervorragende Arbeit an den Standorten. Dies stimmt uns für die anstehende Saison optimistisch.“

Einen Absteiger gibt es in dieser Saison nicht, der einzige Aufsteiger ist nach dem Verzicht der Eisbären Bremerhaven Chemnitz. Die BBL wird demnach in der kommenden Saison wahrscheinlich wieder ihre Sollstärke von 18 Mannschaften haben.

Die Bedingungen wurden in der Krise allerdings modifiziert. Die Liga verlangt vorübergehend keinen Mindestetat von drei Millionen Euro mehr. Wohl aber einen ausgeglichenen Finanzplatz und mindestens drei Vollzeit-Beschäftigte.

Ratiopharm Ulm, Alba Berlin, BG Göttingen, Brose Bamberg, Baskets Oldenburg, FC Bayern München, Frankfurt Skyliners, Merlins Crailsheim, Hamburg Towers, Gießen, Riesen Ludwigsburg, Rasta Vechta, Mitteldeutscher BC.

Löwen Braunschweig, Telekom Baskets Bonn.

Medi Bayreuth, Niners Chemnitz, S. Oliver Würzburg. (az/pim)

