Bayern-Klubs freuen sich auf Neustart

Im Freistaat darf bald wieder gespielt werden

Die Corona-Lockerungen der bayerischen Staatsregierung haben auch bei den Fußballern im Landkreis für Erleichterung gesorgt. Vom 19. September an dürfen im Freistaat wieder Pflichtspiele mit bis zu 400 Zuschauern ausgetragen werden und der Bezirkschef Manfred Merkle sagte dazu: „Jetzt können wir beruhigter schlafen.“ Die bayerischen Vereine im Bezirk Donau/Iller sind im württembergischen Verband organisiert und sie waren deswegen in einer besonders schwierigen Situation: Sie durften nicht spielen, die württembergischen Nachbarn durften das. Extrem war die Lage in der Kreisliga A Iller, in der noch gar keine Partie ausgetragen wurde.

Der Bayerische Fußball-Verband hatte vor den Lockerungen mächtig Druck auf die Politik ausgeübt und seine Vereine auch über rechtliche Schritte abstimmen lassen. Dafür waren 66 Prozent, unter anderem auch der FV Illertissen, der eine Mannschaft in der bayerischen Regionalliga und eine in der Landesliga hat. Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler zeigt sich erleichtert: „Wir haben sehr lange nur trainieren können und sind sehr froh, dass es endlich wieder los geht.“ Im Fall der ersten Mannschaft des FV Illertissen heißt das zunächst: Ligapokal. Der FVI spielt in diesem neu geschaffenen Wettbewerb in einer Gruppe mit dem FC Memmingen und dem TSV Rain, die Vorrunde wird in diesem Herbst ausgetragen. Los geht es am Samstag, 19. September um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen Rain. (pim)

