Bei den Ulmer Spatzen läuft es richtig gut Lokalsport

Die drei Torschützen des Tages (von links): Johannes Reichert, Luigi Campagna und David Braig. Campagna traf per direktem Freistoß und Braig zeigte einen Fallrückzieher in bester Cristiano-Ronaldo-Manier.

Ein Fallrückzieher, ein Polizeieinsatz und eine kaputte Hose – das Spiel der Spatzen gegen Worms ist spektakulär.

Von Gideon Ötinger

Wie ein Plan gründlich in die Hose gehen kann, musste am Samstag Steven Jones feststellen, der Trainer des Regionalligisten Wormatia Worms. „Wir wollten die ersten 15 Minuten gut überstehen“, sagte er nach dem Spiel gegen den SSV Ulm 1846 Fußball im Donaustadion. Das lief nicht ganz wie erhofft, denn schon nach etwas über 20 Sekunden lag sein Team mit 0:1 zurück. Am Ende gewann Ulm mit 3:0. Es war ein Fußballspiel, das auf und neben dem Platz einiges zu bieten hatte. Die Ulmer zeigten phasenweise starke Kombinationen und zwei herausragend schöne Treffer. Im Blickpunkt außerhalb des Grüns standen die Polizei, die Hose des Ulmer Stürmers Ardian Morina und Spatzen-Verteidiger David Kammerbauer, der mit einer Platzwunde vom Feld musste.

Bevor sich all das den Zuschauern offenbarte, dauerte es aber 20 Minuten länger als ursprünglich geplant. Die Wormser standen im Stau und fanden so etwas später Ulms Donaustadion. Nach dem Anstoß schienen sie gedanklich immer noch im Stau zu stehen und ließen Johannes Reichert gewähren, der nach einem schönen Doppelpass mit Morina im gegnerischen Strafraum zum Abschluss kam. Sein Schuss wurde unhaltbar abgefälscht (1.). Mit dem scharfen Druck der Hausherren hatten die Wormser offensichtlich nicht gerechnet. Ulm lief an und ließ den Ball sehr gut laufen, von Worms kam praktisch nichts. Kleinere Gelegenheiten für die Spatzen waren die Folge. Bis die genutzt wurden, dauerte es aber 40 Minuten. Eine Flanke von Steffen Kienle leitete Morina artistisch mit der Hacke weiter zu David Braig, der den hohen Ball mit einem Fallrückzieher zum Tor veredelte und damit seine längere Torflaute beendete.

SSV Ulm gewinnt gegen Wormatia Worms

Mit der 2:0-Führung ging es für Ulm in die Pause und danach sollte es spektakulär weitergehen. Einen Freistoß von der linken Strafraumseite drosch Luigi Campagna direkt ins lange Wormser Lattenkreuz (48.). Gästetorwart Steve Kroll blickte so verdutzt drein wie der Rest seiner Mannschaft. Campagna schien weniger überrascht. „Wir haben das im Training trainiert“, offenbarte er nach dem Spiel. „Aber da gingen die Bälle immer drüber.“

Wenig später herrschte Trubel im Stadion. Rund 20 Polizisten eilten zum Block I, wo es offensichtlich Rangeleien unter Zuschauern gab. Wirklich dramatisch schien es aber nicht gewesen zu sein, lediglich zwei Zuschauer wurden von der Polizei abgeführt, ein weiterer wurde behandelt. Hitzig war die Stimmung aber zu keinem Zeitpunkt. Davon war auch das Spiel weit entfernt. Ulm zog sich nach dem 3:0 in die eigene Hälfte zurück und ließ Worms besser ins Spiel kommen. Die Belastung der vergangenen Wochen machte sich bemerkbar, was Campagna hinterher auch bestätigte. Kein Wunder, denn auf dem Platz standen bis auf zwei Ausnahmen die gleichen Akteure wie beim Pokalspiel gegen Aalen am Mittwoch. Holger Betz spielte wieder im Tor und Kapitän Florian Krebs war dabei.

Platzwunde bei David Kammerbauer

Ermüdungserscheinungen machten sich in der 60. Minute auch bei der Hose von Ardian Morina bemerkbar. Nur noch in Fetzen hing sie da, was auf der Ulmer Ersatzbank Turbulenzen auslöste, denn ein Ersatz-Exemplar war dort nirgends zu finden. Es dauerte rund zwei Minuten, ehe Morina wieder aufs Feld konnte. Doch Ulm hätte wohl auch zu zehnt bis zum Schluss spielen können, von Worms kam einfach zu wenig. Den letzten unschönen Höhepunkt des Spiels setzte David Kammerbauer, der nach einem Kopfballduell mit einer Platzwunde liegen blieb und genäht werden musste. Für ihn kam Tino Bradara ins Spiel. Am Ergebnis änderte das aber nichts mehr.

Für Ulm war es ein extrem wichtiges Resultat. Trainer Tobias Flitsch nannte die Partie immer wieder eine entscheidende gegen den Abstieg. Der ist jetzt ein Stück weiter in die Ferne gerückt. „Es läuft alles gut“, sagte Flitsch. In den nächsten Tagen will er sich entscheiden, ob er Trainer in Ulm bleiben wird.

SSV Ulm 1846 Fußball: Betz – Schmidts, Krebs, Schindele, Kammerbauer (76. Bradara) – Kienle (82. Küley), Campagna, Reichert, Sauter (69. Graciotti) – Braig, Morina.

