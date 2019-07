vor 17 Min.

Bei der WM sind Medaillen möglich

Starke Generalprobe der Inline-Fahrer

Bei den Hitzerennen des Weltcups in Oedheim-Degmarn bei Heilbronn demonstrierten die beiden Ex-Weltmeister Ann-Krystina Wanzke und Manuel Zörlein vom DAV Neu-Ulm, dass sie bei der Weltmeisterschaft der Inlinefahrer in Barcelona bei der Medaillenvergabe ein gewichtiges Wort mitreden werden.

Wanzke bewies an beiden Tagen ihre Klasse. Auf der 321 Meter langen Strecke, auf der 47 Slalomtore zu bewältigen waren, setzte sie sich mit einem tollen ersten Lauf an die Spitze. Als letzte Läuferin des zweiten Durchgangs ließ die Neu-Ulmerin dann nichts mehr anbrennen. Mit einem technisch brillanten Lauf siegte sie mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor Claudia Wittmann vom FC Chammünster. Ihre Vereinskameradin Marina Seitz verpasste als Vierte um lediglich 15 Hundertstel einen Podestplatz. Nachwuchsfahrerin Tamina Rump schaffte es knapp in den zweiten Durchgang der 40 besten Läuferinnen. Am Ende stand für sie Rang 38 zu Buche.

Bei den Männern ging es an der Spitze eng zu. Der Vöhringer Manuel Zörlein lag nach Lauf eins auf dem dritten Rang, Sebastian Schwab war Achter. Mit einem tollen zweiten Durchgang konnte sich Zörlein noch den zweiten Platz sichern, Schwab schied aufgrund eines Torfehlers kurz vor dem Ziel aus. Eine prima Leistung zeigte auch Nachwuchsfahrer Marinus Maurer, der es mit Platz 14 unter die Top-15 schaffte. Jannis Rump kam auf Gesamtrang 23.

In der Weltcup-Gesamtwertung führt nach drei Rennen derzeit Wanzke klar, Manuel Zörlein hat sich auf Rang zwei vorgearbeitet.

Zusätzlich wurde in Oedheim-Degmarn im Rahmen des BaWü Slalom Inline Cup ein Weltranglisten-Rennen ausgetragen. Bei den Frauen katapultierte sich Ann-Krystina Wanzke von Rang 4 noch auf Platz eins, Marina Seitz wurde auch hier Vierte. In der Herrenklasse sicherte sich Manuel Zörlein Platz zwei, Schwab wurde Siebter und Jannis Rump kam auf Rang 22. Marinus Maurer schied im ersten Durchgang aus.

Am kommenden Sonntag fliegen Wanzke, Seitz, Zörlein und Schwab mit der deutschen Nationalmannschaft nach Barcelona. (bezö)

