Beim SV Offenhausen wirft der Trainer hin Lokalsport

Vereinsvorsitzender will schnell einen Nachfolger von Alex Höhne präsentieren

Vor ein paar Wochen noch schien beim SV Offenhausen alles super. Eine solide Mannschaft, die sich in der oberen Tabellenhälfte orientierte und ein Trainer, der eine weitere Saison verlängerte. Nachdem der Erfolg aber die letzten Spiele meist ausblieb und die Mannschaft in die untere Tabellenhälfte rutschte, bat Alex Höhne nach der 0:5 Niederlage in Silheim um eine Vertragsauflösung.

Höhne sagte, die Mannschaft brauche ein „Hallo-Wach-Ereignis“, um den Ernst der Lage zu erkennen, „aus diesem Grund stelle ich mein eigenes Ego hinten an, und treffe diese Entscheidung für die Mannschaft und den SVO. Ich bin sehr dankbar und stolz, Trainer dieses Teams gewesen sein zu dürfen.“ Die Mannschaft habe ein Riesenpotenzial, welches sie hundertprozentig wieder abrufen werde.

Der SVO und Höhne trennen sich im Einvernehmen, wie der Vereinsvorsitzende Christian Kölle in einer gestern verbreiteten Erklärung versicherte. „Wir bedanken uns bei Alex für seine überragende Arbeit und sein Riesen-Engagement, welches er dem SVO entgegen gebracht hat.“ An einer Lösung, wie es weiter geht, werde bereits gearbeitet. Kölle versicherte, einen passenden Nachfolger binnen kürzester Zeit zur Verfügung zu stellen. „Ich dachte eigentlich, eine saubere Sache, die von A bis Z durchplant war, den neuen Abteilungsleitern übergeben zu haben. Doch nun sehe mich in der Pflicht gegenüber meinen Nachfolgern sowie auch dem gesamten Verein, die aktuelle Situation wieder in die Spur zu bringen“ so Kölle. Weiter sagte er, mit solch einer Situation habe er gerechnet, „zumal Alex und ich privat auch im engen Kontakt stehen. Ich war sehr überrascht und auch sehr traurig.“ (zg)

