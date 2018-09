vor 38 Min.

Beim TSV Obenhausen wird weiter gefeiert Lokalsport

Nach dem Aufstieg wurde beim TSV Obenhausen gefeiert, auch in der Bezirksliga hatten die Mannschaft und ihr Anhang schon Grund zur Freude.

Der Aufsteiger schlägt sich in der Bezirksliga Donau/Iller achtbar, auch wenn es zuletzt einen Rückschlag gab.

Der TSV Obenhausen ist mit sieben Punkten aus den bisherigen sieben Spielen achtbar in die Saison der Fußball-Bezirksliga gestartet. Am Sonntag (15.30 Uhr) gastiert der Aufsteiger beim FC Burlafingen zu einem für beide Vereine richtungsweisenden Spiel.

Der Obenhauser Spielertrainer Uli Klar sagt: „Wichtig ist dieses Spiel sicher für beide Mannschaften. Für einen Endspielcharakter ist die Saison aber noch zu jung.“ Er lässt aber gar keinen Zweifel daran aufkommen, dass er auch diesmal nicht mit leeren Händen heimkehren will: „Wir wollen dort natürlich was holen, auch wenn man als Aufsteiger solche Punkte nie fest einplanen kann.“ Es sei wichtig, jede Aufgabe mit dem notwendigen Respekt zu nehmen. „Wir müssen wieder die Basis finden“, fordert er und wird konkreter: „Wir müssen wieder Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten und Kompaktheit zeigen.“

An dieser „Basis“ hat es seiner Mannschaft zuletzt gefehlt. Eine derbe 0:5-Heimpackung gegen den TSV Langenau war die Folge. Klar betont aber, dass er ansonsten mit den bisherigen Auftritten seiner Mannschaft zufrieden war: „Vielleicht wäre hier oder dort sogar etwas mehr drin gewesen. Aber wir haben auch gegen die SSG Ulm und Türkspor mit unseren Unentschieden Achtungserfolge erzielt.“

Bezirksliga Donau/Iller: TSV Obenhausen gegen FC Burlafingen

Der SV Beuren eröffnet am Samstag (15.30 Uhr) beim SV Lonsee den Spieltag. Bei den kampfstarken Älblern wird das Tabellenschlusslicht mit Dennis Gaiser und Johannes Maurer auf zwei Stützen verzichten müssen. Die Punkte hängen entsprechend hoch. Der SV Thalfingen, zuletzt Derbysieger gegen den FC Burlafingen, tritt am Sonntag beim TSV Erbach an. Erbach scheint sich nach einem eher schwachen Saisonstart langsam zu fangen. Thalfingen geht aber aufgrund der Tabellensituation als leichter Favorit ins Spiel.

Über diese Rolle muss bei den Spielen von Türkspor Neu-Ulm nicht wirklich diskutiert werden. Auch im innertürkischen Vergleich beim SC Türkgücü Ulm geht die Mannschaft von Trainer Markus Deibler als Favorit an den Start. Dem Tabellenführer aus Tiefenbach steht am Sonntag ein Prüfstein ins Haus. Der FC Blaubeuren gibt dann seine Visitenkarte ab. Blaubeuren enttäuschte zu Saisonbeginn allerdings ein wenig und findet sich derzeit mit nur acht Punkten auf dem neunten Rang wieder. (mis)

Themen Folgen