vor 21 Min.

Besuch vom Dorf

Um Illertissens Philipp Wujewitsch hatte es in dieser Woche Gerüchte gegeben, der VfB Eichstätt sei hinter ihm her, hieß es. Das wurde vonseiten des VfB dementiert.

Nur 750 Einwohner hat die Gemeinde Aubstadt. Trotzdem wird dort erfolgreich Fußball gespielt. Das könnte der FV Illertissen zu spüren bekommen

Von Hermann Schiller

Wer glaubt, dass es Regionalligist FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) „nur“ mit einem Aufsteiger, dem TSV Aubstadt, zu tun bekommt, der wird beim Blick auf die aktuelle Tabelle schnell eines Besseren belehrt. Der Neuling belegt mit stolzen 13 Punkten Tabellenplatz sieben und hat sich längst in der Regionalliga etabliert. Am vergangenen Wochenende gewann er sogar gegen den Bundesliganachwuchs des FC Augsburg – ein Indiz für die Spielstärke der Unterfranken. Doch auch die Illertisser haben zuletzt mit einem Unentschieden beim bayerischen Amateurmeister Eichstätt von sich Reden gemacht.

Aubstadt, 35 Kilometer von Schweinfurt entfernt, ist zwar mit 750 Einwohnern eine der kleinsten selbstständigen Gemeinden in Bayern, doch deren Regionalligamannschaft ist keineswegs nur als Dorfmannschaft abzutun. Mit Christopher Bieber, 30, den Illertissern noch als Toptorjäger beim damaligen Regionalligisten Würzburger Kickers bekannt, hat man sich offensiv kräftig verstärkt. Er hatte in Würzburg vor einigen Jahren in 66 Spielen 35 Tore erzielt. Nach einer Zwischenstation beim Drittligisten Rot-Weiß Erfurt kam er jetzt vom Hessenligisten SG Barockstadt Fulda Lehnerz zum Aufsteiger. Doch nicht nur er ist bei Aubstadt ein Spieler mit Gardemaß. „Die haben mehrere Spieler mit über 1,90 Meter“, hat Illertissens Trainer Marco Küntzel festgestellt. „Nicht umsonst haben sie schon einige Tore nach Standards gemacht, da sind wir bei ruhenden Bällen besonders gefordert.“ Zudem sei das Umschaltspiel bei Aubstadt eine weitere Stärke, hat der Illertisser Trainer analysiert. Trotzdem müsse man langsam punkten, auch wenn er über die Art und Weise beim Spiel in Eichstätt sehr erfreut gewesen sei. Kurzfristig sei es einfach erforderlich, in bestimmten Situationen aufmerksamer und konzentrierter zu sein. Nur dadurch sei es möglich, auch mal zu null zu spielen.

Dass dafür Kapitän Manuel Strahler, der Anfang der Woche erfolgreich am Knie operiert wurde, lange Zeit nicht zur Verfügung steht, ist hinlänglich bekannt. Ob Neuzugang Gabriel Galinec deswegen schon eine Option ist, muss sich erst noch zeigen. Da auch Sebastian Enderle noch länger ausfällt und Antonio Pangallo nur reduziert das Programm absolvieren konnte, sind die Möglichkeiten ziemlich begrenzt. Wenigstens kann Tim Buchmann mittlerweile wieder voll trainieren, während Maurizio Scioscia (Knie) und Sandro Caravetta (Rücken) derzeit kein Thema sind. Trotzdem lassen die Illertisser keinen Zweifel daran, dass gegen Aubstadt unbedingt der dritte Heimsieg unter Dach und Fach gebracht werden soll.

Unter der Woche hatte es Gerüchte gegeben, dass Philipp Wujewitsch vom VfB Eichstätt umworben wird. Daran sei allerdings „null Komma null“ dran, sagte Eichstätts Trainer Markus Mattes der Lokalzeitung Eichstätter Kurier. Der FV Illertissen und Eichstätt hatten am vergangenen Samstag gegeneinander gespielt. Die Partie endete mit 1:1. (mit gioe)

