07.05.2018

Beuren landet einen Befreiungsschlag Lokalsport

Tiefenbach verliert an Boden auf das Spitzenduo

In der Fußball-Bezirksliga gewannen Tabellenführer TSV Neu-Ulm (siehe eigener Bericht) und Türkspor Neu-Ulm ihre Spiele einträchtig und liegen nach Punkten weiter gleichauf. Der SV Tiefenbach unterlag allerdings beim SC Staig mit 0:1 und hat jetzt schon sieben Zähler Rückstand auf das Führungsduo. Am Tabellenende landete der SV Beuren einen wichtigen Dreier beim FC Neenstetten.

FC Blaubeuren – TSV Langenau 0:0 (0:0). Blaubeuren zeigte Einbahnstraßenfußball, traf aber trotz unzähliger Hochkaräter das Tor nicht. Zudem soll der Schiedsrichter drei Elfer nicht gegeben haben. Tomasz Strzelec machte seinem Unmut nach dem Schlusspfiff noch Luft und sah dafür glatt rot.

SV Asselfingen – SSV Ulm 1846 Fußball II 1:7 (0:3). Das Ergebnis liest sich krass. Asselfingen hatte aber mehr Chancen als die Ulmer. Die Spatzen-Reserve war aber wesentlich abgezockter. Patrick Hanisch (25., 29.) und Alexander Cvijanovic (40.) schossen die Pausenführung heraus. Dann folgte die beste Phase der Hausherren. Doch es reichte nur zu einem Treffer durch Gabriel Friedrich (57.). Mit dem Eigentor von Vedat Pamukcu (72.) zum 1:4 ging es dann aber dahin. Aleksandar Oberkirsch (74.), Philipp Simon (78.) und Mehmet Aktürk (88.) verpassten dem Aufsteiger eine Vollrasur.

FC Neenstetten – SV Beuren 1:3 (0:1). In dem Kellerduell war Nervosität Trumpf. Johannes Maurer nutzte Neenstettens ersten dicken Bock zur Führung (27.). Nach der Pause fing sich Neenstetten und kam durch Dennis Kretschmann zum verdienten Ausgleich (64.). Ein mustergültiger Konter, der von Nicolas Mayer abgeschlossen wurde (77.), brachte Beuren aber auf die Siegerstraße. Ein sehenwerter Freistoß von Maurer entschied die Partie in der 86. Minute vollends.

TSV Erbach – FC Burlafingen 4:1 (2:1). Michael da Silva schoss Erbach in Front (12.), Martin Aggeler baute aus (23.). Der Anschlusstreffer von Daniel Krumm kam wie aus dem Nichts (33.). Krumm scheiterte in der 43. Minute mit einem Foulelfer an TSV-Keeper Stefan Scholz. Nach dem Seitenwechsel traf Robin Gabel zur Vorentscheidung (83.), Daniel Glöggler besorgte in der Schlussminute noch das 4:1.

SC Staig – SV Tiefenbach 1:0 (1:0). Tiefenbach trat erneut massiv ersatzgeschwächt an und hatte am Ende Glück, dass das Resultat nicht deutlicher ausfiel. Für die Gastgeber traf Manuel Kohn in der 18. Minute.

SSG Ulm – SV Lonsee 3:1 (2:0). Die SSG hatte die Partie im Griff und ging durch Björn Haußer in Front (20., 32.). Reinhold Hildermann verkürzte direkt nach dem Wechsel (46.), doch Steffen Bührlen besorgte den Endstand (69.).

SC Türkgücü Ulm – Türkspor Neu-Ulm 0:3 (0:0). Türkgücü konnte im innertürkischen Duell nur vor der Pause mithalten. Im zweiten Durchgang zeigte Türkspor dann eine klare Steigerung und gewann die Partie verdient. Tolga Ciftci (49., 67.) und Ilir Tupella (72.) schossen die Tore. (mis)

