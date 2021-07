Bezirkspokal jetzt ohne Bayern-Teams

SV Beuren scheitert im Viertelfinale

Mit dem SV Beuren hat sich am Samstag der letzte bayrische Vertreter aus dem laufenden Bezirkspokal-Wettbewerb verabschiedet. Dabei durfte der A-Kreisligist wenigstens eine Halbzeit lang vom Halbfinale träumen. Simon Glogger schoss die Gelb-Schwarzen in der Partie gegen Blaustein in Führung. Am Ende ließ der Bezirksligist aber nichts anbrennen und kam mit einem 4:2-Sieg eine Runde weiter. Überraschend verabschiedete sich Blausteins Ligakonkurrent SC Staig. Er verlor beim FV Asch/Sonderbuch nach Elfmeterschießen.

SV Beuren – TSV Blaustein 2:4 (1:0). Tore: 1:0 Glogger (17.), 1:1 Otto (49.), 1:2 Schulz (60.), 1:3 Breunig (80.), 2:3 Schewetzky (82.), 2:4 Ferreira Cruz (90.+1).

FV Asch/Sonderbuch – SC Staig 4:3 n. E. (0:0).

FC Blaubeuren – TSG Söflingen 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Bektic (6.). 2:0 Zielinsky (22.), 3:0 Bektic (33.), 4:0 Fernandes (49.).

TSV Albeck – SV Amstetten 1:5 (1:4).

FC Blaubeuren – SV Amstetten, FV Asch/Sonderbuch – TSV Blaustein (beide Mi. 18.30 Uhr). (uns)