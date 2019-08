vor 55 Min.

Bonusspiele für Buch und Türkspor

WFV-Pokal: Zwei Oberligisten zu Gast

Die einen kämpfen noch in Runde zwei, die anderen sind schon eine Etappe weiter, doch eines haben sowohl der TSV Buch als auch Türkspor Neu-Ulm gemeinsam: Sie bekommen es am Mittwochabend (17.15 Uhr) im WFV-Pokal mit scheinbar übermächtigen Gegnern zu tun. Zweimal heißt das Duell Landesligist gegen Oberligist. Dass der TSV Buch dabei mit dem FV Ravensburg den weniger namhaften Gast begrüßt, macht die Sache für die Rothtaler nicht einfacher. Trainer Harry Haug will die Abwehrarbeit üben lassen und trotzdem frech spielen. Er spielt damit auf die fünf Gegentore in den beiden bisherigen Ligaspielen an. „Wir haben im Pokal ganz gut ausgesehen.“ Für ihn ist die Aufgabe gegen den Kooperationsverein des SC Freiburg ein Bonusspiel mit einem attraktiven Gegner.

Im Neu-Ulmer Muthenhölzle tauchen zur selben Zeit, nur eben noch in Pokalrunde zwei, die Stuttgarter Kickers auf. Vor einer Woche war die Partie gegen den ehemaligen Bundesligisten noch dem Wetter zum Opfer gefallen. „Wir nehmen das als Highlight der Saison“ – Türkspor-Trainer Ünal Demirkiran und seine Spieler sind heiß auf das Kräftemessen mit den Degerlochern. Demirkiran, er hat selbst noch in seiner aktiven Zeit als Spieler des VfR Aalen gegen die Kickers gespielt, weiß um die Favoritenrolle des Oberligadritten. Trotzdem lässt er sich vom großen Namen des Gegners nicht einschüchtern. Apropos Namen, im Bezirk durchaus bekannte Spieler werden am Mittwoch aus dem Stuttgarter Mannschaftsbus steigen. Mit Johannes Ludmann (FV Illertissen und SSV Ulm 1846), Marvin Weiss (FVI) und dem langjährigen Illertisser Mannschaftskapitän Lukas Kling streifen mittlerweile gleich drei Spieler das Trikot der „Blauen“ über. (jürs)

