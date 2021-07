Den Jahresbeitrag gibt’s geschenkt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verspricht Grundschülern Gutscheine für die Mitgliedschaft in Sportvereinen. Was Funktionäre aus der Region von dieser Idee halten

Die Sorgen in den Sportvereinen sind groß. Landauf, landab. Die Zahl der Mitglieder ist im vergangenen Jahr in Bayern um über 91000 gesunken. Einen deutlichen Rückgang gab es laut Statistischem Landesamt vor allem bei Kindern unter 14 Jahren. Die Erklärung erscheint einfach: Monatelang durften die Mädchen und Buben in der Corona-Krise nicht trainieren. Die Konsequenz war oft, dass sie aus Sportvereinen abgemeldet wurden. Auch aus finanziellen Gründen. „Gerade bei den Vereinen in den Städten schrillen die Alarmglocken. bei uns auf dem Land schaut’s da noch ein bisschen besser aus“, sagt Jürgen Funke, stellvertretender Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend (BSJ).

Mit einem Gutschein für Grundschüler will die Staatsregierung die Kinder jetzt zurück in die Vereine bringen. Am ersten Schultag nach den Sommerferien sollen in den Klassen eins bis vier Gutscheine in Höhe von 30 Euro verteilt werden. Gültig für den Jahresbeitrag in einem gemeinnützigen Sportverein. „Grundsätzlich sind solche Aktion gut, um die Vereine zu unterstützen“, meint Funke. Die Idee sei aber „nicht zu Ende gedacht“, findet der Funktionär. Denn wirksam wird die finanzielle Unterstützung für Familien nur bei Neueintritten. Funke sagt: „Diejenigen, die auch in der Krise dem Verein treu geblieben sind, haben jetzt quasi das Nachsehen. Das ist eigentlich ungerecht.“

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) begrüßt die Entscheidung des Ministerrates. BFV-Vizepräsident Robert Schraudner sieht darin „ein starkes Zeichen für alle bayerischen Vereine und Familien“. Weiter meint er: „Es ist eine große Chance für unsere gesamte Gesellschaft, dass wir unsere Kinder wieder in Bewegung bringen.“

Generell teilen die meisten Vorsitzenden von Sportvereinen im Landkreis Neu-Ulm diese Aussage. Ganz so einfach sei das mit den Gutscheinen in der Praxis aber nicht umzusetzen, findet Ulrich Hartmann, Vorsitzender des TSV Illertissen. Der Verein hat circa 1800 Mitglieder. Zur Gebühr beim Hauptverein kommen Spartenbeiträge, die je nach Abteilung verschieden sind. „Wie soll das abgerechnet werden“, fragt Hartmann. Wie ihm geht es den anderen Vereinen. Anleitungen zur Umsetzung fehlen noch. Viele fürchten, dass die Bürokratie in den Geschäftsstellen noch größer wird, als sie ohnehin schon ist. Hartmann gibt zudem zu bedenken: „In den Hallen gelten weiter maximale Belegungszahlen. Die Rahmenbedingungen sind noch so, dass man keine Schwemme von Neumitgliedern aufnehmen kann.“ Genügend Übungsleiter müssen obendrein zur Verfügung stehen. Noch so ein Punkt, der die Vereine verunsichert. „Niemand weiß, wie viele Trainer und Betreuer nach der langen Sport-Pause überhaupt weitermachen“, sagt BSJ-Vorstand Funke.

Ein mögliches Problem, mit dem sich auch Ulrich Bischof und seine Vorstandskollegen beim TSV Weißenhorn schon beschäftigt haben. 2500 Mitglieder hat der Turn- und Sportverein, jährlich kündigen zwischen 200 und 300. „Normalerweise haben wir Eintritte in derselben Größenordnung. Dieses Jahr gab es aber so gut wie keine Neumitglieder“, erzählt er. Er sieht die Gutschein-Aktion für Grundschüler daher als Chance, den Mitgliederschwund zumindest ein bisschen zu kompensieren. Wie der Verein das umsetzt? Bischof: „Das werden wir intern noch diskutieren. Wie der Verein an die 30 Euro, also den Wert des Gutscheins kommt, ist gar nicht das Entscheidende. Viel wichtiger ist, dass die Kinder endlich wieder Sport machen.“