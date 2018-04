27.04.2018

Bronze für Ulmerin

Gute Ergebnisse auf dem Baldeneysee

Es sieht gut aus für die Ulmer Ruderin Clara Oberdorfer, die zusammen mit Celina Waldschmidt (Hanau) im Zweier-ohne der Juniorinnen unterwegs ist. Nach ihrem Sieg bei der Langstrecke in Leipzig machten die beiden auf dem Baldeneysee südlich von Essen erneut positiv auf sich aufmerksam. Ungefährdet zogen sie ins Finale ein und wurden dort Dritte der DRV-Junioren-Rangliste.

„Wir wussten, dass wir am Start nicht bei den Schnellsten sind“, sagte eine glückliche Clara Oberdorfer nach dem Rennen, „auf den letzten 500 Metern lief es dafür umso besser, fast hätte es zum Sieg gereicht.“ Bereits in zwei Wochen startet die Ulmerin bei der internationalen Juniorenregatta in München. Sie wird dort im Vierer und Achter vertreten sein. Die Bundestrainer testen dort im Hinblick auf die Junioren-WM (Anfang August in Racice/Tschechien) weitere Besetzungen in den Mittel- und Großbooten aus.

Leichtgewicht Mahni Fatahi belegte im Einer der U-23-Klasse den vierten Platz auf dem Baldeneysee. Der Sieger von Leipzig zeigte sich mit diesem Ergebnis zufrieden: „Der vierte Platz ist okay. Im Juni wird nochmals eine Rangliste ausgerudert, die ist entscheidend.“ Wer zur U23-Weltmeisterschaft in Poznan/Polen will, sollte dort mit einer guten Leistung aufwarten. Ähnlich sieht es bei Katrin Volk aus. Sie steht nach den Rennen auf dem Baldeneysee an fünfter Stelle der Rangliste. (az)

